洛杉磯男子涉殺妻棄屍 帶3子逃秘魯被捕引渡回美

洛杉磯訊
33歲的妻子謝拉（Sheylla Cabrera）。（洛杉磯縣警局）
美國加州洛杉磯縣蘭卡斯特（Lancaster）有男子涉嫌在家中殺害妻子後，將妻子屍體裝進布袋中，棄屍洛杉磯天使國家森林（Angeles National Forest），隨後報警謊稱妻子失蹤，並帶着三名幼子逃往秘魯。洛杉磯縣警方12日晚宣布，這名男子現已從秘魯被引渡回美國並被拘留，預計將於12月15日在洛杉磯縣高等法院出庭。如果被定罪，他可能面臨26年到無期徒刑。

根據KTLA電視台及多家媒體報導，這名殺害妻子的36歲喬西馬爾（Jossimar Cabrera）12日晚約7時30分，在洛杉磯國際機場被洛杉磯縣警方拘捕，並得到聯邦法警局(USMS)協助。當局表示，喬西馬爾隨後被送往當地警局，在那裡被洛杉磯縣地區檢察官辦公室以「謀殺罪名」立案並拘留。

據稱，喬西馬爾涉嫌於8月在兩人位於蘭開斯特的公寓內，殺害33歲妻子謝拉（Sheylla Cabrera）。調查人員表示，公寓大樓的監控畫面似乎顯示，喬西馬爾在夜間將一個大型包裹物從建築物內拖出。

據當局表示，謝拉最初於8月12日被報失蹤。幾天後，搜救隊在天使國家森林的一處坡地發現她的遺體，遺體以類似材料包裹。搜救隊指出，坡地上的物品與影片中所見布料相似。當局表示，這些布料包裹著受害者遺體。她當場被宣告死亡。雖然洛杉磯縣法醫辦公室尚未公布官方死因，但洛杉磯縣檢察官辦公室提交的特殊情節文件指出，兇殺疑似涉及刀具。鄰居表示，謝拉曾透露被丈夫家暴

調查人員表示，喬西馬爾在妻子失蹤後逃離美國，後來在秘魯首都利馬向當局自首。在引渡程序進行期間，他一直被秘魯當局拘押，並於12月12日被遣返回洛杉磯。當局指出，該夫妻的三名子女在調查初期曾被列入失蹤人口系統，但後來在秘魯被找到並安全帶回，現已進入保護監護中。

謝拉的妹妹杰西（Jesy Gutiérrez）發表聲明表示，引渡無法彌補他們的損失，但能讓案件更接近問責。他們表示，仍然呼籲追求正義，而非報復，並強調跨越國界並不能消除責任。

此案仍在調查中，任何知情人士請聯絡洛杉磯縣警察局凶殺組，電話：323-890-5500。匿名線索也可通過Crime Stoppers提交，電話800-222-8477或線上提交。

洛杉磯國際機場 加州 家暴

