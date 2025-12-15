南加大餐廳麵包發霉 飯菜屢見蠕蟲 學生擔憂食品安全

我的頻道

洛杉磯訊
南加大餐廳，食物中有活體昆蟲、甚至發霉麵包。（示意圖取自USC）
加州大學（USC）校內餐廳，近日被多名學生爆出食品安全問題。過去幾個月，餐廳Everybody's Kitchen（EVK）、USC Village Dining Hall，多次出現餐食中有活體昆蟲、蛆蟲，甚至發霉麵包。學生擔憂食品安全，有些人明確指出「絕對不會再吃，因為太惡心了。」校方表示，高度重視這些情況，已修訂食品檢查流程。

據Annenberg Media等媒體綜合報導，事件最早追溯至9月初，一名學生在南加大EVK餐廳用餐時，餐盤中有活蛆蠕動，學生拍下照片為證。11月22日，另有一名學生在USC Village Dining Hall的沙拉中發現一隻綠色昆蟲，在蔬菜間爬行。

10月22日，第三起事件再次發生。一名學生拍下朋友的餐食，顯示花椰菜上附著一隻外觀如蠕蟲般的昆蟲。她回憶當時情景表示，朋友已經吃了幾口後才發現異狀，「她突然大叫，我們低頭一看，真的有一條蟲，大家都嚇壞了，她之後整整兩周不敢再去那兒吃飯。」這名學生指出，她與朋友曾向餐廳反映此事，並未收到任何回應。此外，一名學生也在TikTok上發布影片，標題註明「警告：有蟲」，畫面顯示EVK的冷切肉品上停著蒼蠅，麵包上出現明顯霉斑。

紀錄顯示，今年4月10日，USC Village Dining Hall曾有過一次因投訴進行的正式檢查。投訴稱，一名工作人員掃地後，未更換手套便繼續烹煮炒蛋。該員工否認此行為，衛生部門最終未採取進一步行動。

報導指出，最近一次例行檢查中，USC Village Dining Hall於9月3日獲得95分、A級評等；EVK則於10月8日接受檢查，獲得96分，同樣為A級。檢查中雖指出部分地板、牆面與天花板維護不佳，但未要求後續改善措施。自2021年起，南加大各餐廳的衛生評分皆維持在94分以上。

但最近幾個月，學生對學校餐廳品質的信心明顯動搖。大一新生Eli Kashfian表示，如果知道食物中有蛆蟲，絕對不會再吃，「因為太惡心了。」還有學生指出，曾聽說餐廳一些食物讓人腸胃不適。不過學生Jacobson說，她仍然在EVK用餐，「校內用餐最方便，我只是更仔細檢查食物。」

南加大規定，大一新生每學期必須購買最低4014美元一學期的餐飲方案。一些學生認為，自己幾乎沒怎麼用過，感覺在浪費錢，「學校附近有很多餐館，但都很貴。」在選擇有限、價格高的情況下，學生指出，學校食堂的食品安全非常重要。

南加大餐飲服務部Dirk De Jong回應表示，校方高度重視學生反映的情況，「我們現在已經改進流程，確保所有食材都經過反覆清洗。」此外，另一份聲明還指出，該部門已聯繫供應商，未來將持續透過每日多次檢查，確保餐飲安全與品質。

