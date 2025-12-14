加州住家垃圾抽查 分類不當恐挨罰惹議

布瑞亞市近期加強垃圾分類檢查，發現分類錯誤即貼上提醒告示，違規者恐面臨至少50美元罰款。（chatgbt示意圖）

加州 近期依據1383號法案，加強垃圾是否正確分類的檢查。橙縣 的布瑞亞 市（Brea）已展開行動，在社區隨機抽查住家垃圾桶，若發現有將垃圾錯放回收、一般或廚餘桶內者，將面臨至少50美元罰款。此舉引發部分民眾不滿，質疑執法過嚴、缺乏彈性。

根據KTLA電視台報導，社群平台上近日流傳一張貼於垃圾桶的通知，內容顯示布瑞亞市環保單位執行抽查，並針對違規行為，張貼標語「OOPS！我們注意到您桶內放置的垃圾有誤。」市府指出，常見的違規行為，包括將塑膠袋投入回收桶、將廚餘丟入一般垃圾桶，或將鋁罐錯放到廚餘桶等。

這項措施根據加州2016年通過的第1383號法案，規定各地須推動有機廢棄物回收。地方政府須定期檢查住戶垃圾分類情況，並可開罰不合規住戶，初始罰金為50美元，視情節可再提高。

但相關措施，在社群平台引熱議，批評聲浪不斷。有網友說︰「稅金應用於更重要的市政事務，而不是派人來查垃圾桶。」另有民眾反映，垃圾桶常遭路人亂丟垃圾，「根本防不勝防，後果卻由住戶買單，實在不合理。」

事實上，早在2023年，加州「胡佛小組委員會」（Little Hoover Commission）就曾提出報告，該州的有機廢棄物回收計畫，實施效果不如預期；不但無法顯著降低排碳，執行成本高、配套不足，應考慮暫停或全面檢討。