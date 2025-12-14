我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗裔高齡移民居美逾60年，因重病仍遭ICE拘留，家屬憂健康急盼釋放。（示意圖取自pexel）
伊朗裔高齡移民居美逾60年，因重病仍遭ICE拘留，家屬憂健康急盼釋放。（示意圖取自pexel）

KTLA、ABC 7電視台等媒體報導，一名在美國居住超過60年的77歲伊朗移民，日前在例行向移民暨海關執法局（ICE）報到時遭拘留，引發外界對執法合理性的質疑。當事人身患多種嚴重疾病，家屬擔憂拘留環境恐危及他的生命安全，呼籲當局基於人道考量儘速釋放。

遭拘留的馬吉德（Kazem Majd）約在1965年以學生簽證自伊朗來美，當時僅十多歲。他此後定居美國，目前與家人居住在聖地牙哥。家屬表示，馬吉德全家均在美定居，「美國早已是他的家」。

馬吉德過去曾持有綠卡，但約23年前涉財務相關法律問題而遭撤銷。此後，他每年依規定向ICE報到，從未缺席，歷年報到皆未發生問題。

上月例行報到時，ICE要求馬吉德提交完整醫療紀錄。他患有罕見且嚴重的肝臟疾病–原發性硬化性膽管炎（Primary Sclerosing Cholangitis），同時罹患糖尿病，近期剛接受膽囊切除手術，健康狀況每下愈況。

家屬依要求繳交醫療文件後，獲通知一個月後需再赴ICE聖塔安那（Santa Ana）辦公室報到。原以為僅是例行核對醫療資訊，未料馬吉德卻在報到當日遭拘留。

其女歐莉雅（Olia Majd）表示，父親來電時語氣充滿恐懼，「得知我哭了，他也忍不住落淚，但還反過來安慰我『不要哭』。」令她心碎不已。

馬吉德目前被關押在聖伯納汀諾縣的亞德蘭多（Adelanto）ICE拘留中心。家屬指出，他每日須服用多種藥物、定期接受MRI檢查，並需專科醫師持續照護。「他的健康狀況極為脆弱，拘留環境恐對其生命構成威脅。」家屬強調，若當局基於監管需要，完全可採取其他替代措施，「不應拘押一名年近八旬、身患重病的長者。」呼籲當局儘速讓其返家就醫。

ICE 伊朗 移民

上一則

洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

下一則

加州科學家血液新療法 拯救肉毒桿菌病嬰

延伸閱讀

諷刺ICE 教會布置聖嬰綁束帶、聖母戴防毒面具

諷刺ICE 教會布置聖嬰綁束帶、聖母戴防毒面具
77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命

77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌
馬州無證男遭錯誤遣返 聯邦法官令釋放 國安部要上訴

馬州無證男遭錯誤遣返 聯邦法官令釋放 國安部要上訴
華女莫名遭ICE拘4月終獲釋 「經歷如噩夢」

華女莫名遭ICE拘4月終獲釋 「經歷如噩夢」
川普推「金卡」移民 律師：資金門檻高、法源不穩

川普推「金卡」移民 律師：資金門檻高、法源不穩

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌