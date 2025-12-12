我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

華人區中餐館蟲害感染 停業整改

記者邵敏／洛杉磯報導
辣魅（Spicy Charm）中餐館被查10多項違規行為，「蟲害」導致其關門整改。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣衛生局（LA County Department of Public Health），日前下令暫時關閉一家名為辣魅（Spicy Charm）的中餐館。衛生檢查報告顯示，這家餐廳被查出10多項違規，包括食品接觸面未清潔消毒、非食品接觸面髒污、以及照明、通風不足等問題。其中最嚴重的是「蟲害」跡象，導致其暫時關門整改。

辣魅位聖蓋博市東山谷大道（E Valley Blvd）529號。記者11日中午在現場發現，店門緊鎖，門口醒目張貼關閉通知，違規事項涉「蟲害感染」（vermin infestations），因違反加州健康與安全法暫停營業。「蟲害感染」，是指鼠類、蟑螂、蠅類、螞蟻等病媒生物入侵餐飲或零售場所，可能汙染食品與設備並傳播病菌，是食品衛生檢查中最嚴重的違規因素之一。依據加州健康與安全法規定，查獲此情形立刻停業。

這個名為陽光城（Sunny Plaza） 的廣場，為當地華人熟悉，此處有十多家中餐館、以及華人業者經營的小商家。辣魅餐館主要以香鍋、麻辣燙為招牌菜，Yelp評論顯示，不少顧客稱其菜品美味，老闆和善，但也有一些服務差評。對這家店因衛生違規行為被查歇業，隔壁其他店主表示震驚，並感慨「檢查越來越嚴格，生意不好做。」

據衛生局撰寫的報告，9日對辣魅中餐館進行檢查，稽查員發現老鼠、昆蟲等「蟲害」跡象，構成立即性健康危害，屬高風險等級。報告指出，這家中餐廳未遵守有關餐廳內清除昆蟲、囓齒動物等相關規定。

此外，報告還列出多達十幾項違規行為。包括檢查期間，發現餐廳缺乏合適的洗手設施、餐廳未保持適當的冷熱溫度、食品接觸面未清潔消毒、未提供冷熱水、非食品接觸面髒汙、未遵守該地區設備、用具要求、餐廳照明和通風不足、管道設施違規、以及垃圾處理不當、衛生間建造和清潔不符合相關規定等。

報告還指出，該餐廳違反建築規範、維護保養以及地板、牆壁和天花板清潔要求，需依照所列違規情況採取整改措施。

據悉，這段期間，洛縣公共衛生局對洛杉磯及其周邊地區餐廳進行嚴格的食品安全檢查，辣魅中餐館只是其中一家 。今年9月，該部門曾公布超過60家餐廳、超市與零售商被勒令暫時停業，其中以「蟲害感染」違規情形最為常見。聖蓋博谷地區當時也有包括中餐館在內多家店受影響，一些業者完成整改並通過複查後重新開店營業。

陽光城廣場為此處有十多家中餐館、以及華人業者經營的小商家。（記者邵敏／攝影）
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）
