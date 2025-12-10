7旬女冒充富豪後代 涉詐財近3000萬

我的頻道

洛杉磯訊
73歲瑪麗麥克唐納因涉嫌詐騙被FBI通緝。（FBI）
一名73歲女性長者在洛杉磯等地涉嫌詐騙多家知名金融機構、涉案金額近3000萬美元，被聯邦調查局（FBI）通緝。這名嫌疑人名為瑪麗麥克唐納（Mary Carole McDonnell），目前在逃。

根據聯邦調查人員發布的新聞稿，來自密西根州的瑪麗麥克唐納假扮成麥克唐納航空（McDonnell Aircraft）家族的繼承人，並聲稱自己擁有一筆價值8000萬美元的「祕密」信託基金，日後將可動用。

FBI表示：「大約從2017年7月起至2018年5月止，瑪麗麥克唐納被指控明知且意圖詐欺，設計並參與一項計畫，企圖取得加州銀行（Banc of California）所有的金錢、資金、資產及財產。」調查人員指出，她從該銀行取走1470萬美元。

聯邦調查人員說，這名73歲女子以類似手法從「其他金融機構」詐得約1500萬美元。

曾有一段時間，瑪麗麥克唐納曾擔任位於布班克（Burbank）的製作公司Bellum Entertainment LLC的執行長，該公司曾推出「It Takes a Killer」與「I Married a Murderer」等節目。

根據「Deadline」2017年報導，該公司在她任職期間因「涉嫌拖欠數十名前員工的工資」而受到加州勞工委員會的嚴格審查。

大約在FBI指控她詐欺加州銀行及其他金融機構的同一時期，瑪麗麥克唐納麥曾告訴員工，公司無法支付薪資的原因是「重大銀行詐欺」。

「Deadline」報導，她的外甥Peter McDonnell（在Bellum任副總裁10年）表示，他對任何銀行詐欺一事毫不知情，且在2017年7月離職時，公司仍欠他至少1萬美元。

2018年，瑪麗麥克唐納因遭控銀行詐欺與加重身分盜用，被聯邦當局發出逮捕令。

瑪麗麥克唐納為一名白人女性，藍眼睛，身高5呎7吋，體重約145磅；她被認為可能在杜拜（Dubai）。任何人若掌握與此調查相關的信息或知道麥克唐納的行蹤，請立即聯絡FBI或就近的美國大使館或領事館。

