立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

同一街3起謀殺 長堤市小鎮治安惡化 商家、居民焦慮

洛杉磯訊
南加海邊小鎮Belmont Shore，近年被居民形容為「天堂已變成煉獄」。（谷歌地圖）
南加長堤市（Long Beach）小鎮貝爾蒙特岸（Belmont Shore），曾經風景如畫，以悠閒海岸生活聞名，近年卻被當地居民形容為「天堂已變成煉獄」。這個昔日熱門的購物與夜生活景點，如今飽受暴力犯罪、遊民問題以及深夜騷亂困擾，甚至同條街上發生三起命案，居民、商家對治安惡化非常焦慮。

據Daily Mail等多家媒體報導，11月11日的長堤市議會上，居民、社區人士、及商家代表齊聚現場，他們向市府反映夜間犯罪、醉酒鬧事、槍擊、非法攤販以及噪音混亂等眾多問題，並指出，治安惡化已嚴重幹擾社區正常生活。許多商家直言，他們等不到政府提出解決方案，只能採取自保措施，試圖控制混亂局面。

香農海濱酒吧（Shannon's Bayshore Saloon）位於二街，近期宣布禁止臉部刺青者進入，並要求著裝規範。每一戶商家如今都自聘保安嚴格管理，以減少衝突發生。今年10月25日凌晨1時多，32歲的父親Jeremy Spears，在酒吧與他人發生爭執，後遭致命槍擊，雖然嫌犯很快被捕，但18個月內，同一街道上發生三起凶殺案，令人們恐懼、憤怒。

居民在市議會上指出，當地早已出現治安惡化現象，Spears的悲劇本可避免。市民Brian Cochrane表示，先前兩起致命暴力事件發生後，當局曾承諾改善治安，但情況變得更糟。居民Jeffrey Cozart認為，治安惡化與警力短缺直接相關，他直言警方長期人手不足，並請求市府「盡一切努力補足警力」。

商家深受治安惡化影響，Legend's酒吧業主Matt Peterson指出，除犯罪問題，深夜街頭表演、以及無牌攤販的噪音混亂也讓社區難以招架。他表示，許多人自由逗留、飲酒或聽音樂，導致店家受到干擾，卻無法要求對方離開。

代表貝爾蒙特岸地區的市議員Kristina Duggan在會議上指出，她正與警局及各方合作制定改善計畫。作為緊急措施，二街上已有四家酒吧同意未來30天，關門時間從淩晨2時提前至午夜，以防深夜騷亂。Duggan表示，她自1999年搬入當地後，親眼見證社區變成夜生活聚集地，與長堤市警察長期人手不足同時發生。

長堤市警察局長Wally Hebeish指出，為彌補警力缺口，警員已連續兩年強制加班。他承認居民的憂慮，但表示官方統計與民眾感受不完全一致。據警方資料，今年槍擊案與殺人案較去年分別下降30%與35%，截至10月，2025年共有23起兇殺案，比2024年的33起明顯減少。Hebeish也強調，治安感受不只反映在數字上，居民的生活壓力同樣值得重視。

為改善目前狀況，市議會正在討論相關措施，包括重新開放當地警察分局、強化深夜警力部署、加設酒駕檢查點、加大對深夜攤販與街頭藝人的執法力度等，希望這個海邊小鎮能逐步恢復往日秩序與吸引力。

