剪集印花 送2026年世界日報開運誌

蒙特利公園市訊
剪集印花，可換購2026年世界日報開運誌。
剪集印花，可換購2026年世界日報開運誌。

世界日報2026年開運誌（Fortune Book）12月10日起，在各大書局出售。開運誌雙封面設計，包含農民曆、日曆、月曆、周曆、生肖和星座。8日起剪集三枚印花，即可換購開運誌。

開運誌每本訂價5美元，或剪齊3枚印花，只須付1美元，就可換取一本。印花12月8日至12月10日刊登在世界日報地方新聞B1版。集齊印花後，可至世界日報或以下書局付費換取，或附郵資4美元寄送，數量有限送完為止。這項活動收集的印花必須是正本，不能是影印本，活動於2026年至1月31日截止。

可付費取開運誌的地點有：

世界日報大樓(蒙特利公園市)：1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754，電話323-268-4982。

洛城書店 (蒙市)：153 E Garvey Ave #6, Monterey Park, CA 91754，電話626-280-0823。

世界書局 (蒙市)：423 N Atlantic Blvd #103, Monterey Park, CA 91754，電話626-458-0689。

聯菁書局 (蒙市)：912 E Garvey Ave, Monterey Park, CA 91755，電話626-288-6390。

吉利書局 ( 阿罕布拉市)：1283 E Valley Blvd, Alhambra, CA 91801，電話626-308-1466。

世界書局 ( 亞凱迪亞市)：1234 Golden West Ave, Arcadia, CA 91007，電話626-446-1831。

長青書苑 (羅蘭岡)：18447 E. Colima Rd, Rowland Heights, CA 91748，電話626-675-6527。

世界書局 (聖蓋博市)：608 E Valley Blvd #D, San Gabriel, CA 91776，電話626-280-6088。

長青書局 (羅斯密市)：8118 E Garvey Ave #F, Rosemead, CA 91770，電話626-572-8079。

福斯書局 (阿提夏市)：18850 Norwalk Blvd, Artesia, CA 90701，電話562-865-8882。

