合法移民不再穩？川普新政引恐慌 亞裔難置身事外

川普政府重新上台後，美國移民體系正面臨一波針對合法移民的劇烈震盪，許多依規矩生活、持有合法身分的移民族群，被推向不確定處境。（美聯社）

川普 二次執政以來，美國移民 體系面臨劇烈震盪，許多依規矩生活、持合法身分的移民族群，被推向前所未見的不確定處境。在此背景下，美國社群媒體（American Community Media，ACoM）5日舉行線上簡報會，邀請法律學者與前移民法官解析政府動向，指出這場「去合法化」風潮正深刻改變移民制度的根基。

洛杉磯加大（UCLA）移民法與政策中心共同主任Hiroshi Motomura表示，美國移民法中，除公民與永久居民外，還包括「童年抵美暫緩遣返計畫（DACA）」、臨時保護計畫（TPS）、人道假釋等各類臨時但合法身分，許多人也正藉此途經申請綠卡 。然而，新政府方向，是讓這些身分逐一被撤銷或不再續期，並重新審查以庇護或難民途徑取得的綠卡，甚至翻查舊案撤銷入籍；這形成一條前所未見的「從合法走向不合法」通道。他指出，這些措施同樣影響許多亞裔與華裔家庭。

關於近期最高院同意審理川普政府挑戰出生公民權的消息，Motomura指出，美國長久以來採取「出生地原則」，只要出生在美國領土，即為公民，而行政命令試圖改成必須有公民或綠卡父母。他雖對最高院維持現行制度相對有信心，但強調政策本身已傳遞出「誰屬於美國」的政治訊號，不論最終判決如何，均足以讓許多移民家庭感到動搖。Motomura回顧歷史，指出現今政策方向，如同「把時鐘撥回1900年」，回到亞裔等非歐洲移民遭排斥的年代。

Justice Action Center的律師Laura Flores-Perilla指出，人道假釋長期以來是兩黨政府皆使用的制度工具，用以協助因戰爭或危機而需安全落腳的族群。然而川普上任第二天，即宣布打算全面終止人道假釋，並將許多本來合法入境、按時出庭的假釋者，納入幾乎無上訴空間的加速遣返程序。

前舊金山移民法官Jeremiah Johnson提醒，移民法庭本身也正遭「掏空」。他指出，近百移民法官離任後補充不足，舊金山多間法庭空置無人，積案嚴重。他警告，若審查機制持續弱化，未來恐有數十萬人長期滯留於案件未決的灰色地帶，直到遭ICE拘留，在缺乏足夠法律援助的環境中，被迫接受遣返或自願離境，他並直言拘留正逐漸被用作「訴訟策略」。雖無明文要求法官多駁回庇護，但以案件量與審理速度施加的軟性壓力，確實可能影響判決品質。

在會議問答單元，本報記者就華人社區高度關注的公共負擔（public charge）議題提問。Motomura回應，川普政府曾試圖大幅收緊公共負擔規則，將原本只限於現金救濟的審查範圍，擴大到醫療補助、糧食券等更多類型的公共福利，使部分綠卡申請者可能因使用本來合法且常見的社會資源而遭拒。