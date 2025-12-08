我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

合法移民不再穩？川普新政引恐慌 亞裔難置身事外

記者劉子為╱洛杉磯報導
川普政府重新上台後，美國移民體系正面臨一波針對合法移民的劇烈震盪，許多依規矩生活、持有合法身分的移民族群，被推向不確定處境。（美聯社）
川普政府重新上台後，美國移民體系正面臨一波針對合法移民的劇烈震盪，許多依規矩生活、持有合法身分的移民族群，被推向不確定處境。（美聯社）

川普二次執政以來，美國移民體系面臨劇烈震盪，許多依規矩生活、持合法身分的移民族群，被推向前所未見的不確定處境。在此背景下，美國社群媒體（American Community Media，ACoM）5日舉行線上簡報會，邀請法律學者與前移民法官解析政府動向，指出這場「去合法化」風潮正深刻改變移民制度的根基。

洛杉磯加大（UCLA）移民法與政策中心共同主任Hiroshi Motomura表示，美國移民法中，除公民與永久居民外，還包括「童年抵美暫緩遣返計畫（DACA）」、臨時保護計畫（TPS）、人道假釋等各類臨時但合法身分，許多人也正藉此途經申請綠卡。然而，新政府方向，是讓這些身分逐一被撤銷或不再續期，並重新審查以庇護或難民途徑取得的綠卡，甚至翻查舊案撤銷入籍；這形成一條前所未見的「從合法走向不合法」通道。他指出，這些措施同樣影響許多亞裔與華裔家庭。

關於近期最高院同意審理川普政府挑戰出生公民權的消息，Motomura指出，美國長久以來採取「出生地原則」，只要出生在美國領土，即為公民，而行政命令試圖改成必須有公民或綠卡父母。他雖對最高院維持現行制度相對有信心，但強調政策本身已傳遞出「誰屬於美國」的政治訊號，不論最終判決如何，均足以讓許多移民家庭感到動搖。Motomura回顧歷史，指出現今政策方向，如同「把時鐘撥回1900年」，回到亞裔等非歐洲移民遭排斥的年代。

Justice Action Center的律師Laura Flores-Perilla指出，人道假釋長期以來是兩黨政府皆使用的制度工具，用以協助因戰爭或危機而需安全落腳的族群。然而川普上任第二天，即宣布打算全面終止人道假釋，並將許多本來合法入境、按時出庭的假釋者，納入幾乎無上訴空間的加速遣返程序。

前舊金山移民法官Jeremiah Johnson提醒，移民法庭本身也正遭「掏空」。他指出，近百移民法官離任後補充不足，舊金山多間法庭空置無人，積案嚴重。他警告，若審查機制持續弱化，未來恐有數十萬人長期滯留於案件未決的灰色地帶，直到遭ICE拘留，在缺乏足夠法律援助的環境中，被迫接受遣返或自願離境，他並直言拘留正逐漸被用作「訴訟策略」。雖無明文要求法官多駁回庇護，但以案件量與審理速度施加的軟性壓力，確實可能影響判決品質。

在會議問答單元，本報記者就華人社區高度關注的公共負擔（public charge）議題提問。Motomura回應，川普政府曾試圖大幅收緊公共負擔規則，將原本只限於現金救濟的審查範圍，擴大到醫療補助、糧食券等更多類型的公共福利，使部分綠卡申請者可能因使用本來合法且常見的社會資源而遭拒。

Motomura強調，即使政策尚未正式實施，「僅僅是風聲」就足以讓許多新移民家庭不敢申請本來有資格領取的醫療或食物補助，形成寒蟬效應，尤其影響語言能力較弱、資訊取得有限的亞裔與華裔家庭。

Motomura認為，現今政策方向甚至像在「把時鐘撥回1900年」，回到亞裔等非...
Motomura認為，現今政策方向甚至像在「把時鐘撥回1900年」，回到亞裔等非歐洲移民遭排斥的年代。（會議截圖）

移民 綠卡 川普

上一則

「咖啡與大蒜」情景話劇 映照新移民心聲

下一則

超市塑膠購物袋 加州明年元旦起逐步淘汰

延伸閱讀

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」
美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強
最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款
內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普

內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普
站在十字路口 歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

站在十字路口 歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主
川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金，但究竟退休人士能否僅靠社會安全金過上安逸生活呢？（美聯社）

存款不到100萬 安享退休可能嗎？

2025-11-30 20:36

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人