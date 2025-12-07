我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停

聖塔芭芭拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔芭芭拉傳統節慶遊行，因移民執法疑慮，今年停辦。（取自Santa Barbara Eastside Society官網）
聖塔芭芭拉傳統節慶遊行，因移民執法疑慮，今年停辦。（取自Santa Barbara Eastside Society官網）

擁有逾70年歷史的聖塔芭芭拉米帕斯街節日遊行（Milpas Street Holiday Parade），今年停辦。主辦單位指出，許多參與者擔憂活動期間可能有移民暨海關執法局(ICE)執法行動，對前往大型公共活動產生恐懼，是活動停辦的原因。

據KTLA電視新聞報導，聖塔芭芭拉東區協會（Santa Barbara Eastside Society）近日宣布，經過數周傾聽家庭、志工、地方領袖及移民權益團體的意見後，普遍感受到社區居民對ICE執法的恐懼。「儘管近期ICE突擊不再頻繁出現在新聞中，但對西裔等少數族裔家庭的威脅，依然存在。移民執法帶來的恐懼，以及不確定性，是實在、直接且深刻的」。

報導稱，米帕斯街節日遊行是當地重要文化活動，每年12月吸引學校、社區團體及上千居民參與。然而，主辦單位表示，今年許多長期參與者都認為，前往現場可能不再安全。「若在未回應這些憂慮的情況下仍堅持舉辦活動，將違背遊行自創立以來所秉持的核心價值。」

根據當地媒體Noozhawk報導，對移民執法的恐懼，已導致2025年多項社區活動取消，包括「舊西班牙日嘉年華」（Old Spanish Days Fiesta）部分活動及亡靈節（Día de los Muertos）慶典。

主辦單位表示，此次取消是「抱持沉重心情、並以深切尊重」做出的決定，意在保護多年來支持活動的家庭。他們強調，停辦屬暫時性安排，期望活動能於2026年回歸，並以更具包容性和社區力量的方式呈現。

東區協會強調：「我們的首要考量，一向都是社區福祉、尊嚴與安全。」

聖塔芭芭拉傳統節慶遊行，因移民執法疑慮，今年停辦。（取自Santa Barbar...
聖塔芭芭拉傳統節慶遊行，因移民執法疑慮，今年停辦。（取自Santa Barbara Eastside Society官網）

移民 ICE

上一則

教委：勇於開口說英文 是適應美國校園關鍵

下一則

中國背景自動駕駛車Tensor 後年進軍美市場

延伸閱讀

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦
紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明

紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明
眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App
舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押

舊金山移民拘留環境惡劣 聯邦法官令ICE暫停羈押
華裔理髮師移民局報到遭ICE拘押 返家仍未脫險

華裔理髮師移民局報到遭ICE拘押 返家仍未脫險
法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到

法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

2025-11-29 15:44

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場