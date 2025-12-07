大家來寫書新書發表 全家喜悅見證出版

我的頻道

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
黃思義（左二）家人全員到場，一家四口共同參與新書發表會，展現真摯的陪伴與支持。（記者謝雨珊╱攝影）
黃思義（左二）家人全員到場，一家四口共同參與新書發表會，展現真摯的陪伴與支持。（記者謝雨珊╱攝影）

世界日報讀者出版活動「大家來寫書」第15屆新書發表會，不少親友特地到場，為作者加油打氣。其中一位作家更攜家人全員到場，用最真摯的陪伴與支持，見證出版的喜悅與成就。

作家黃思義是越南華僑，他在洛杉磯一所高中擔任微積分教師。雖然以數學為專業，但對寫作充滿熱情。黃思義表示，除教書外，他幾乎將所有時間都投入創作，「有時候連吃飯都在寫作。」

在5日舉行的「大家來寫書」第15屆新書發表會上，黃思義由太太及兩位兒子陪同出席。參與過程中，由兒子全程錄影拍攝，記錄黃思義出新書的重要時刻。黃思義感謝家人的支持，尤其是太太趙女士。他說，太太不僅理解他的創作熱情，還以行動提供全力支持。

趙女士說，黃思義平時性格文靜，但只要有靈感便立即投入寫作，她不會打擾，而是默默陪伴。

黃思義坦言，太太是他最強大後盾，讓他可以無後顧之憂投入創作；每次完成作品，他都會第一時間與太太分享，笑稱她永遠是第一位讀者，而兒子偶爾也會閱讀他的作品。趙女士說，她最喜歡的，是黃思義的詩詞創作。

黃思義親身經歷過越戰後流離失所的顛沛，一直嚮往安居樂業的生活，如今全家出席活動，展現出一家人和樂融融，是彼此支持的最佳寫照。

發表會過程中，由兒子全程錄影拍攝，記錄下黃思義（右）出新書的重要時刻。（記者謝雨...
發表會過程中，由兒子全程錄影拍攝，記錄下黃思義（右）出新書的重要時刻。（記者謝雨珊╱攝影）

越南 洛杉磯 世界日報

聖伯納汀諾縣安大略市汽車旅館 改建收容遊民站

華航機艙快閃人氣市集 趣味互動

