聖伯納汀諾縣安大略市汽車旅館 改建收容遊民站

健康中心內部設施。（取自加州眾議員Michelle Rodriguez臉書）

南加 內陸安大略市（Ontario）近日宣布把一家前汽車旅館，改建為遊民 臨時緊急收容設施，並剪綵啟用。據2025年聖伯納汀諾縣針對無家可歸者年度定點普查，安大略市至少有297人無家可歸，比前一年197人增加50%。

該設施屬市府所有，名為「健康中心」（Wellness Center），位於使命大道1522號（1522 W. Mission Blvd）。專注解決無家可歸問題的非營利組織「Symba Center」，將與安大略市合作，為該中心引入醫療人員、心理健康 專家及藥物濫用輔導員，為居民提供相關服務。

此次改建，是「健康中心」兩階段開發中的第一階段，包括26個短期住宿單位和8個緊急床位。短期住宿單位配備一張大床、一張雙層床、小型廚房、浴室及淋浴間，可容納最多四人。

市府無家可歸者解決方案經理艾絲奎爾（Ashley Esquivel ）表示，，執法人員與城市外展團隊成員，將負責識別並推薦潛在居民入住。

據市府資訊，該項目第2階段的場地，已開始拆除工程。擴建後將可服務更多無家可歸者，設施包括大型公共廚房及額外的緊急收容床位。市府正努力為該項目爭取2500萬美元補助。若資金順利到位，該項目第2階段有望2028年初完成。