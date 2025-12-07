聖伯納汀諾縣安大略市汽車旅館 改建收容遊民站

我的頻道

記者啟鉻╱安大略報導
健康中心內部設施。（取自加州眾議員Michelle Rodriguez臉書）
健康中心內部設施。（取自加州眾議員Michelle Rodriguez臉書）

南加內陸安大略市（Ontario）近日宣布把一家前汽車旅館，改建為遊民臨時緊急收容設施，並剪綵啟用。據2025年聖伯納汀諾縣針對無家可歸者年度定點普查，安大略市至少有297人無家可歸，比前一年197人增加50%。

該設施屬市府所有，名為「健康中心」（Wellness Center），位於使命大道1522號（1522 W. Mission Blvd）。專注解決無家可歸問題的非營利組織「Symba Center」，將與安大略市合作，為該中心引入醫療人員、心理健康專家及藥物濫用輔導員，為居民提供相關服務。

此次改建，是「健康中心」兩階段開發中的第一階段，包括26個短期住宿單位和8個緊急床位。短期住宿單位配備一張大床、一張雙層床、小型廚房、浴室及淋浴間，可容納最多四人。

市府無家可歸者解決方案經理艾絲奎爾（Ashley Esquivel ）表示，，執法人員與城市外展團隊成員，將負責識別並推薦潛在居民入住。

據市府資訊，該項目第2階段的場地，已開始拆除工程。擴建後將可服務更多無家可歸者，設施包括大型公共廚房及額外的緊急收容床位。市府正努力為該項目爭取2500萬美元補助。若資金順利到位，該項目第2階段有望2028年初完成。

市府表示，健康中心（Wellness Center）將作為無家可歸者尋求生活穩定的橋樑，協助他們連接到長期住房、心理健康支持、就業協助及其他重要服務。

安大略市當地官員為健康中心剪綵。（取自加州眾議員Michelle Rodrigu...
安大略市當地官員為健康中心剪綵。（取自加州眾議員Michelle Rodriguez臉書）

心理健康 遊民 南加

