無人計程車Waymo 載客誤闖警封鎖區

洛杉磯訊
Waymo無人車在洛杉磯誤闖警方逮捕現場，事件引發自駕安全疑慮。（示意圖取自Pexels）
Waymo無人車在洛杉磯誤闖警方逮捕現場，事件引發自駕安全疑慮。（示意圖取自Pexels）

據ABC 7電視台報導，一輛無人駕駛的Waymo計程車，日前在洛杉磯市中心，誤闖警方執行高風險重罪犯逮捕任務的封鎖現場。警方當時正處理一起失竊車的追捕案，整起過程被乘客拍下，影片上傳社媒引熱議。

根據Waymo公司與洛杉磯市警局（LAPD）說法，事件發生於凌晨約3時40分，地點位第一街（First Street）與百老匯街（Broadway）附近。Waymo車當時行駛至一處由警車封鎖的路口，不過該車輛停留時間未超過15秒。

ABC 7取得的社群視頻顯示，Waymo計程車在載客的情況下，從被警方追捕的車輛旁邊經過，期間嫌犯還趴在地上。而車輛一旁是大批的警車，以及荷槍實彈的警員。而在該視頻上，還有配文「Waymo怎麼能合法進入這個區域」。

Waymo對此表示，安全始終是該公司最優先考量的事項，無論對象是乘客還是路人。「公司在面對此類突發狀況時，會持續累積經驗，以精進道路安全系統，並提升在複雜城市環境中的運營能力」。

LAPD則表示，該車輛未對逮捕行動造成影響，並強調警局設有全天候聯絡管道，可即時與Waymo協調處理突發狀況。

Waymo自去年起在洛杉磯推動無人駕駛計程車服務，並於今年11月全面開放民眾使用。

