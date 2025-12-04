F-16聖伯納汀諾墜毀 飛行員逃生

一架F-16C「雷鳥」特技飛行隊戰機3日在內陸聖伯納汀諾機場墜毀。（示意圖取自Pexels）

據KTLA電視台報導，內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）一架F-16C「雷鳥」（Thunderbird）特技飛行隊戰機，3日在聖伯納汀諾縣靠近中國湖（China Lake）地區墜毀。聖伯納汀諾縣消防局及美國空軍均已證實此事。

報導說，「雷鳥」飛行隊表示，飛行員在事故發生時成功彈射逃生，目前正在接受後續醫療照護。空軍指出，這架墜毀的戰機，當時正在加州 受管制空域執行訓練任務。

聖伯納汀諾縣消防局表示，救援人員於當日中午左右接獲通報，趕赴聖伯納汀諾縣與因約縣（Inyo County）交界附近處理飛機緊急狀況。消防部門提醒民眾避開事故現場周邊區域，但強調對附近社區沒有威脅。

ABC 7電視新聞報導，美國空軍在聲明中表示，上午約10時45分，一名雷鳥飛行隊飛行員在受控空域執行訓練任務時，從墜毀戰機中安全彈射逃生。該飛行員狀況穩定，正接受治療。

消防部門表示，飛行員受非致命傷。他們還報告，失事飛機引發火勢，但對周邊植被或社區沒有威脅。此事件仍在調查中。

F-16C是美國空軍F-16「戰隼」系列的主要改良型之一，也是美國空軍特技飛行隊「雷鳥」所使用的核心機型。「雷鳥」是美國空軍的官方表演隊，任務是透過高難度飛行表演，展示美軍飛行技術與戰機性能。