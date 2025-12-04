我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

美華銀行公會年度慶典 政商菁英出席

記者王若然／聖蓋博報導
美華銀行公會於3日（周三）在聖蓋博市舉辦年度慶典。（記者王若然／攝影）
美華銀行公會於3日（周三）在聖蓋博市舉辦年度慶典。（記者王若然／攝影）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers，NACAB）3日在聖蓋博市舉辦年度慶典。本次活動吸引來自南加州地區近30家會員銀行的代表、政商領袖和專業人士，約230人共襄盛舉。與會人士共同慶祝美華銀行公會在過去的一年裡所取得的成就，並見證美華銀行公會新一屆理事會誕生。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）應邀出席年度慶典，並作簡短發言，她對此年度盛事表示祝賀，並感謝該公會在幫助華裔融入美國主流經濟方面，所作出的不懈努力。她為美華銀行公會以及新一任會長、理事頒發賀狀。

2025年，美華銀行公會為會員們舉辦各種專業活動，包括年度金融論壇、銀行和金融教育網絡研討會及會員交流會，深入探討經濟趨勢、銀行法規更新以及金融欺詐預防等，為會員及社區提供許多有價值的資訊和幫助。

新會長、皇家商業銀行行政副主席及COO範耿毓表示，感謝歷任會長和理事付出，並展望未來目標，包括提升會員專業知識、吸引年輕銀行家加入，以及加強與社區的互動合作。範耿毓指出，公會將繼續為會員提供高品質的學習機會和行業資訊，並致力成為華資銀行間交流的橋樑。透過合作與創新，有信心迎接未來挑戰，為銀行業、會員及社區創造更多價值。

李興華珠寶集團董事長兼CEO李兆佳作為主講嘉賓，在會中演說。李兆佳是知名企業家、投資人、慈善家，也是全球最具影響力的法拉利收藏家之一。李兆佳在演講中強調：「合作與創新，是我們共同的優勢。如果我們攜手並進，就能化挑戰為機遇，實現雙贏，並變得更強、更有韌性。」

美華銀行公會新一屆（38屆）理事會人員包括：主席Andrew Pan、Charles Hsieh、Sandy Ho、Marina Wang、Jack Sun、 Amy Chen、Edythe Repoff、Chun Ye、Peng Li。

國會議員趙美心以及加州財務長馬世雲均通過視頻送祝福，肯定美華銀行公會對社區和銀行業做出的貢獻。

洛杉磯縣政委員巴格（中）為新一屆會長及理事會成員頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
洛杉磯縣政委員巴格（中）為新一屆會長及理事會成員頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
李興華珠寶集團（Hing Wa Lee Group）董事長兼CEO李兆佳（Dav...
李興華珠寶集團（Hing Wa Lee Group）董事長兼CEO李兆佳（David SK Lee）作為主講嘉賓在會中演講。（記者王若然／攝影）

加州 聖蓋博 南加

上一則

F-16聖伯納汀諾墜毀 飛行員逃生

下一則

無人計程車Waymo 載客誤闖警封鎖區

延伸閱讀

舊金山聖誕燈海亮起　聯合廣場、各社區點亮冬夜

舊金山聖誕燈海亮起　聯合廣場、各社區點亮冬夜
一口氣了解舊金山家庭分區計畫

一口氣了解舊金山家庭分區計畫
槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國

槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國
ICE全副武裝執法人員再度出沒日落公園 引發社區關注

ICE全副武裝執法人員再度出沒日落公園 引發社區關注
華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名

華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名
建商、市府、鄰居喬不攏 東聖荷西廢高球場擬出售受阻

建商、市府、鄰居喬不攏 東聖荷西廢高球場擬出售受阻

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
在美國定居的一對華人移民夫妻，為了給家庭及孩子們提供依靠，在異鄉努力打拚，11年間生下六個孩子。（樂艷秋提供）

幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭

2025-11-26 14:19

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人