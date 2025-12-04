洛縣超商店員腦死 互毆者獲不起訴

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣檢察長辦公室決定不對在7-11與麥克勞林發生肢體衝突相關人士提起刑事指控。（圖取自GoFundMe）
洛縣檢察長辦公室決定不對在7-11與麥克勞林發生肢體衝突相關人士提起刑事指控。（圖取自GoFundMe）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，7-11女店員麥勞克林（Jessica McLaughlin）6月24日在工作場所內與同事爆發肢體衝突，之後昏迷送醫被宣判腦死，6月28日死亡。洛縣檢察長辦公室決定不對涉入這起肢體衝突事件相關人士提出刑事指控，麥克勞林家屬強烈不滿。

根據檢察長辦公室，麥克勞林當天在位於Melrose Avenue 5700號街區一家7-11工作時，與員工（S1）先發生口角，之後演變肢體衝突。官員指出，員工（S2）後來也加入這場衝突。透過監控攝影機，衝突持續不到一分鐘，最終在另一名員工介入後制止這起事件。

根據地區檢察長辦公室「起訴評估表」，麥克勞林在衝突後仍保持清醒並坐起來，但不久後似乎出現呼吸困難失去意識。送醫後宣告腦死，最後被移除維生系統。

根據官方說法，驗屍官認定麥克勞林死因是因缺氧性腦病變（腦部缺氧），由心肺功能停止，經急救後的狀態，及氣喘惡化導致，她的頭部、頸部或胸部並無致命外傷。她的死亡方式被歸類為「他殺」。但依照地區檢察官辦公室，現有證據不足以證明這起「他殺」為非法。

起訴評估表中指出：「一起殺人案件可以是非法或合法。盡管驗屍官將本案死亡方式分類為他殺，但證據不足以證明此一他殺為不法。影片顯示，所有參與衝突者，都以相同程度的力道互相攻擊，並未使用過度或致命暴力。由影片得出的唯一合理結論是，這場衝突是互毆：S1對V（受害者）與S2進行防衛，而V也對S1進行防衛。」

「我們考量多項可能的刑事責任理論。然而，沒有足夠證據證明S1意圖殺害V、S1對人命抱持明顯漠視，或S1有刑事過失等。因此，無法證明本案涉及不法致死，我們也無法在『排除合理懷疑』的標準下，對S1提起刑事指控。」

一位目擊者也將這場衝突描述為「雙方互毆」。然麥克勞林家屬透過律師發表聲明表示：「麥克勞林在職場中死於7-11副店長之手。家屬對地區檢察官這個缺失的決定極為失望，因為此決定未讓加害者對其行為承擔刑事責任。」被害者家屬打算依照「加州受害者權利法案」（California Victims’ Bill of Rights，又稱Marsy's Law）與檢方會面。家屬也將對加害者與7-11追究責任，以釐清這起本可避免的悲劇。

