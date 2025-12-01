北加兒童派對槍擊4死追凶 調查人員認「有預謀」

警方呼籲公眾提供線索，甚至包括傳聞，以搜尋在士德頓一場兒童生日派對上槍殺三名兒童和一名成年人的嫌疑人。(美聯社)

美聯社報導，加州 警方呼籲公眾提供線索，甚至包括傳聞都接受，以搜尋在士德頓（Stockton，前譯史塔克頓）一場兒童生日派對上槍殺三名兒童和一名成年人的嫌疑人。

「這令人心碎，」聖荷昆縣警長辦公室發言人布倫特（Heather Brent）說。她表示，調查人員認為這是一起「有預謀的事件」，事發地點是一家宴會廳，周六晚間有100多人聚集在那裡。

布倫特說，死者年齡分別為8歲、9歲、14歲和21歲。另有11人受傷。截至周日下午，尚無人被捕。布倫特沒有詳細說明警方為何認為這是一起蓄意槍擊事件，也沒有透露可能的攻擊目標。她說，「如果您有監視器錄影，如果您是當地商家，如果您在附近，或者您住在附近，甚至如果您聽到了任何傳聞，請聯繫警長辦公室」。她表示，由於擔心洩漏作案動機或嫌疑人資訊可能會妨礙調查，因此無法透露相關資訊。「找到犯罪嫌疑人是我們的首要任務。」

據舊金山紀事報報導，布倫特表示，周六下午6時前不久，大約100至150人參加了這場家庭聚會，地點位於士德頓北部邊緣、靠近Thornton Road和Lucile Avenue的一家宴會廳。警方獲報後迅速趕抵現場。

士德頓擁有32萬居民，位於沙加緬度以南約40哩（65公里）處。士德頓的宗教領袖們當天下午舉行守夜活動，悼念死者並為傷者祈禱。

周日上午Thornton Ave.大約兩個街區被封鎖，黃色警戒線和警局車輛封鎖了道路，警燈閃爍。有些路人圍觀，媒體則聚集在附近的ARCO加油站。Lucile Avenue上一棟設有活動場地的建築的捲門上，可以看到清晰可見的彈孔。該建築此前是庫多斯兒童劇院公司的所在地，該公司已於今年稍早關閉。周日清晨，證據標籤散落在活動場地的停車場各處。

地檢長弗雷塔斯（Ron Freitas）敦促槍手「立即自首」。社區領袖們表達了悲痛之情。市長富加齊（ Fugazi）說，「這是感恩節周末。在這個節日里，家人團聚，歡慶佳節，分享回憶，彼此傳遞愛意。」

市長富加齊表示，其中一名罹難兒童是士德頓聯合學區 的學生，父母也在該學區工作。富加齊已與州和聯邦當局，包括白宮代表取得聯繫，尋求資源以應對持續不斷的槍枝和幫派暴力。她昨晚與州長紐森 通了電話。

市議員米帕迪亞(Michelle Padilla)告訴紀事報，雖然該市的大部分暴力事件都與幫派有關，但這是近年來最嚴重的事件。她描述了兒童派對演變成「混亂」的場景，當時場館內的人們爭先恐後地湧向後門。

根據市府數據，2024年士德頓的兇殺案數量54起，遠高於加州其他規模相近的城市，但截至今年10月，兇殺率已下降。