2031女足世界盃申辦案公布 洛杉磯地區4球場入列

洛杉磯訊
巴沙迪那玫瑰碗體育場的大標牌近年翻新，更換霓虹燈，並重新刷漆。該體育場將作為2031年女足世界盃的申辦場地之一。（記者楊青╱攝影）
國際足聯（FIFA）29日公布2031年和2035年女足世界盃的申辦文件，美國、墨西哥、哥斯大黎加和牙買加聯合申辦2031女足世界杯，英國申辦2035年。洛杉磯地區四座大型體育場獲列參賽場地名單。國際足聯預計2026年4月30日正式確認申辦結果。

美國足協在申辦提案中，列出20個可能作為2031年女足世界盃的球場，包括洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）SoFi體育館、巴沙迪那玫瑰碗（Rose Bowl）、洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），以及卡森市（Carson）的尊嚴健康體育公園（Dignity Health Sports Park）。

2031年女足世界盃目前僅有一組申辦者，由美國、墨西哥、哥斯大黎加與牙買加共同提出；2035年則由英國提出單一申辦案。

2031年女足世界杯申辦書中，共提及50個可能場地，其中美國提出的20座球場包含七座將舉辦2026年男子世界盃的美國球場，此外還有14座球場作為潛在選項。洛杉磯地區入選的四座場館各具代表性：SoFi體育場是新一代超大型球場，可容納逾7萬人，它也是2026男足世界盃場地。玫瑰碗曾舉辦1994男足世界盃和1999女足世界盃決賽。洛杉磯紀念體育場則是一座百年歷史場館，曾舉辦兩屆奧運開閉幕式。尊嚴健康體育公園是美職足球洛杉磯銀河主場，以足球專用場館著稱。

美國其他入選的體育場，分別位德克薩斯州阿靈頓（AT&T體育場）、亞特蘭大（梅賽德斯-奔馳體育場）、新澤西（大都會人壽體育場）、休斯頓（NRG體育場）、堪薩斯城（箭頭體育場）和西雅圖（Lumen體育場）。替代場地包括休士頓（殼牌能源體育場）、堪薩斯城（CPKC體育場）、華盛頓特區（奧迪球場）和邁阿密的硬石體育場等，但這些城市的球場容量都較低。

申辦方預估，2031女足世界盃將吸引450萬球迷，帶來約40億美元收益。申辦書也首次列出球票價格，小組賽最低票價35美元；決賽票價120至600美元。

