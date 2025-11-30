我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

火災與貨櫃墜海衝擊南加港口 年底運量估下降

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
長堤與洛杉磯兩港近日接連發生貨櫃墜海與貨輪火災事故，年底前貨運量預估將較去年減少10至15%。（美聯社）
長堤與洛杉磯兩港近日接連發生貨櫃墜海與貨輪火災事故，年底前貨運量預估將較去年減少10至15%。（美聯社）

美國西岸兩大貨運樞紐，長堤港（Port of Long Beach）與洛杉磯港（Port of Los Angeles），近期接連發生重大事故。9月間，長堤港一艘貨櫃船進港時大量貨櫃翻落海中，短暫阻塞航道；近日又有貨櫃輪在洛杉磯港突發大火，火勢延燒數日。正值年底節慶採購旺季前夕，事故引發外界對供應鏈穩定與貨運延誤的憂慮。

火災發生於21日晚間，貨櫃輪「ONE Henry Hudson」在洛杉磯港停泊期間突起火警，火勢延燒多天。相關單位於22日清晨將船隻拖離港區至外海。

長堤港9月亦發生貨櫃船貨物傾覆事件，多個貨櫃掉落海中，導致部分通道短暫受阻。目前，兩港口管理單位已進行清理與打撈作業，力求儘速恢復正常航運運作。

儘管港口接連出事，供應鏈整體尚未出現明顯擾動。專家指出，主要因業者早在第三季即提前進貨，使系統具備一定緩衝空間。

洛杉磯港執行長謝洛卡（Gene Seroka）表示，自現在至年底，貨運量預計將較2024年同期下降10%至15%。他指出，去年大選後，不少企業預期貿易政策可能調整，提前進口大量貨品，導致去年同期數據異常偏高。

南加州大學馬歇爾商學院（USC Marshall School of Business）教授維亞斯（Nick Vyas）指出，若非提前備貨，單就這兩起事故，恐已對供應鏈造成更嚴重衝擊。目前零售業者庫存水位尚稱充足，短期內不致出現嚴重缺貨。

年底消費旺季到來，但全球貿易仍受關稅與政策不確定性影響。謝洛卡指出，許多商品的關稅依然偏高，部分貿易協議尚未落實，企業在進出口決策上顯得謹慎。

洛杉磯港 長堤 供應鏈

上一則

加州將把能源公司利潤砍至歷史新低 但用戶帳單不降

下一則

年終購物旺季 慎防假網站與刷單陷阱

延伸閱讀

香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信

香港大火／印傭聞到燒焦味：我說失火雇主不信
2031女足世界杯申辦案公布 洛杉磯四球場入列

2031女足世界杯申辦案公布 洛杉磯四球場入列
洛杉磯飛夏威夷航班上 女子醉打女兒 僅獲輕罪

洛杉磯飛夏威夷航班上 女子醉打女兒 僅獲輕罪
港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者

港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
NBA／佛雷格展現狀元價值 末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘

NBA／佛雷格展現狀元價值 末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂