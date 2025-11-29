感恩節自閉童的單親媽最孤獨 美國富蘭克林基金會辦活動同樂

美國富蘭克林基金會28日在杜瓦迪公園帶百餘自閉症孩子和其家長一起度過美好的節日時光。（記者張宏／攝影）

常年獨自照顧自閉症孩子的單親母親，可能是感恩節 最孤單的群體。美國富蘭克林基金會28日在杜瓦迪（Duarte）公園，帶百餘自閉症孩子及其家長一起度過美好的節日時光。家長一邊品嘗美食，一邊欣賞孩子的表演；並在健身教練帶領下，在陽光下起舞，短暫忘卻照護的艱辛與孤獨。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，隨著人們對自閉症的認知增加，關愛該群體的人和組織也增加。但同時應看到，這些家庭的實際困難，並非單靠政府補助，就能解決。特別是自閉症和唐氏症孩子的家庭，離異比率較高，很多都是單親媽媽獨自照顧孩子。這些媽媽因孩子特殊，很難再婚；為生存，她們一天要做三份工作，孩子上學時去照顧長者，放學後帶孩子做家務，晚上還要做一些針線手工活。她們日常承擔巨大的精神和身體壓力，在節日時尤其感到孤獨。尤其是新移民 ，沒有家可回、無法與家人團聚，身邊只有需要照顧的孩子。

健身教練帶領孩子和家長在陽光下起舞。（記者張宏／攝影）

她說，今年雖然有很多家庭出城，參與活動的人數未達預期，但考慮節日裡大家抱團取暖的重要性，因此活動照常舉辦。今年特別感謝捐款平台Let's Fund，幫助基金會在線上籌款。自閉症並非短期能痊癒的病症，需要社會長期關注，孩子的路才能愈走愈寬。她去採買節日裝飾時，看到店裡的一位店員，就是基金會扶持的自閉症孩子，她很高興社會願意在孩子長大後給予工作機會。

孩子和家長們一起品嘗、分享感恩節美食。（記者張宏／攝影）

當天也是理事中山葵兒子Tony的18歲生日。Tony大喊這是他最開心的生日，媽媽中山葵看著陽光下兒子的笑臉，感到非常欣慰。她表示，Tony五歲時被診斷為自閉症，當時她覺得天都塌下來，看不到前路，但13年就這樣過了下來，唯一能做的，就是過好每一天。Tony未成年時還有學校的關照，成年後會面臨更多挑戰，孩子的情緒也更多，她作為母親無法預測孩子未來的全部狀況。