洗錢、賣淫、人口販運…5旬華女跨多州犯罪 在洛城遭拘捕

郝慶霞（Qingxia Hao，音譯）曾經營一家Maple Spa非法按摩院。（Google Earth）

來自中國的華女郝慶霞（Qingxia Hao，音譯），日前在洛杉磯 被移民暨海關執法局（ICE ）逮捕。據悉，她曾經營色情按摩院，招待眾多男顧客，每人店內停留時間短於正常按摩時間，引鄰居注意；她涉嫌洗錢、賣淫、帶性侵意圖的性攻擊等多項罪名，甚至還被懷疑協助人口販運。

據ICE移民執法局洛杉磯分局（ERO Los Angeles）日前在X上發布消息，56歲的中國公民郝慶霞20日被逮捕。ICE指出，郝慶霞曾因帶性侵意圖的攻擊罪被裁定有罪，目前處於羈押狀態，等待遣返 。當局沒有指出，郝慶霞是否擁有綠卡、或其他合法身分。

綜合Iowa Capital Dispatch等多家媒體報導，當事人郝慶霞是一名在愛荷華州涉嫌多項嚴重犯罪、正在接受調查的華女按摩師。她曾經營一家名為安克尼楓樹水療中心（Maple Spa of Ankeny）的非法按摩院。

當地警方提交的搜查令宣誓證詞顯示，2024年5月，執法部門留意到郝慶霞經營的按摩院出現可疑情況。按摩院附近的貓咪美容店（Smitten Kitten）店主反映，該按摩院顧客幾乎全是男性，且經常排隊至店外，大多顧客只在店內停留15分鐘，而不是通常按摩所需的30至60分鐘。

警方調查發現，郝慶霞自2022年4月起就在這家按摩院從事服務。宣誓書還顯示，她曾於2023年11月在堪薩斯州威奇塔（Wichita）被控賣淫罪，但公開資料未顯示該案的處理結果。

警方自2024年6月至8月持續對Maple Spa監控，多名顧客稱接受按摩時被直接提供性服務。9月、10月交通攔檢中，顧客表示，多年來曾在店內與多名女子發生性行為。警方還懷疑，郝慶霞利用一處公寓，安置從事性交易的人員，並協助人口販運。2024年12月30日，當局對該公寓、Maple Spa以及郝慶霞的車輛執行搜查令，扣押大量財務資料等證據。

今年2月，愛荷華州按摩療法委員會（The Iowa Board of Massage Therapy）表示，郝慶霞接受執法機關調查，涉嫌罪行包括但不限於洗錢、賣淫，以及帶有性侵意圖的性攻擊罪名。為讓當事人有機會對相關刑事調查作出回應，該委員會達成協議，案件結束前暫不啟動正式處罰。