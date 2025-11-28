我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

洗錢、賣淫、人口販運…5旬華女跨多州犯罪 在洛城遭拘捕

本報記者／洛杉磯綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郝慶霞（Qingxia Hao，音譯）曾經營一家Maple Spa非法按摩院。（Google Earth）
郝慶霞（Qingxia Hao，音譯）曾經營一家Maple Spa非法按摩院。（Google Earth）

來自中國的華女郝慶霞（Qingxia Hao，音譯），日前在洛杉磯被移民暨海關執法局（ICE）逮捕。據悉，她曾經營色情按摩院，招待眾多男顧客，每人店內停留時間短於正常按摩時間，引鄰居注意；她涉嫌洗錢、賣淫、帶性侵意圖的性攻擊等多項罪名，甚至還被懷疑協助人口販運。

據ICE移民執法局洛杉磯分局（ERO Los Angeles）日前在X上發布消息，56歲的中國公民郝慶霞20日被逮捕。ICE指出，郝慶霞曾因帶性侵意圖的攻擊罪被裁定有罪，目前處於羈押狀態，等待遣返。當局沒有指出，郝慶霞是否擁有綠卡、或其他合法身分。

綜合Iowa Capital Dispatch等多家媒體報導，當事人郝慶霞是一名在愛荷華州涉嫌多項嚴重犯罪、正在接受調查的華女按摩師。她曾經營一家名為安克尼楓樹水療中心（Maple Spa of Ankeny）的非法按摩院。

當地警方提交的搜查令宣誓證詞顯示，2024年5月，執法部門留意到郝慶霞經營的按摩院出現可疑情況。按摩院附近的貓咪美容店（Smitten Kitten）店主反映，該按摩院顧客幾乎全是男性，且經常排隊至店外，大多顧客只在店內停留15分鐘，而不是通常按摩所需的30至60分鐘。

警方調查發現，郝慶霞自2022年4月起就在這家按摩院從事服務。宣誓書還顯示，她曾於2023年11月在堪薩斯州威奇塔（Wichita）被控賣淫罪，但公開資料未顯示該案的處理結果。

警方自2024年6月至8月持續對Maple Spa監控，多名顧客稱接受按摩時被直接提供性服務。9月、10月交通攔檢中，顧客表示，多年來曾在店內與多名女子發生性行為。警方還懷疑，郝慶霞利用一處公寓，安置從事性交易的人員，並協助人口販運。2024年12月30日，當局對該公寓、Maple Spa以及郝慶霞的車輛執行搜查令，扣押大量財務資料等證據。

今年2月，愛荷華州按摩療法委員會（The Iowa Board of Massage Therapy）表示，郝慶霞接受執法機關調查，涉嫌罪行包括但不限於洗錢、賣淫，以及帶有性侵意圖的性攻擊罪名。為讓當事人有機會對相關刑事調查作出回應，該委員會達成協議，案件結束前暫不啟動正式處罰。

據悉，涉嫌多項嚴重罪名的郝慶霞，在愛荷華州尚未被正式刑事起訴，但她最近卻在洛杉磯被ICE逮捕。執法部門表示，當事人正在等待遣返程序，未提及她是否需要為此前涉嫌的罪行承擔刑罰。

來自中國的郝慶霞（Qingxia Hao，音譯），日前在洛杉磯被ICE逮捕。（E...
來自中國的郝慶霞（Qingxia Hao，音譯），日前在洛杉磯被ICE逮捕。（ERO Los Angeles）

ICE 洛杉磯 遣返

上一則

美公民搭豪華郵輪 加勒比海登岸失蹤

下一則

特斯拉撞擊爆炸車門鎖死釀傷亡 華州夫妻要求懲罰性賠償

延伸閱讀

5旬華女跨多州罪行累累 洗錢、賣淫、性攻擊、人口販運

5旬華女跨多州罪行累累 洗錢、賣淫、性攻擊、人口販運
國會議員警告 芝城ICE執法未結束 明年1月增3倍人力

國會議員警告 芝城ICE執法未結束 明年1月增3倍人力
「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕
英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元

英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元
藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲

藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲
建洗錢集團助騙徒 華女高管獲刑10年+罰千萬

建洗錢集團助騙徒 華女高管獲刑10年+罰千萬

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險