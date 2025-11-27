大廚秘訣 「蔬火雞」1小時可享用

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
福智基金會義工忙碌製作「蔬食火雞餐」。（受訪者提供）
福智基金會義工忙碌製作「蔬食火雞餐」。（受訪者提供）

如何短時間內製作一頓健康美味的感恩節大餐，對很多上班族或家庭主婦來說，都是一個挑戰。洛杉磯福智基金會心田餐廳（Heartland Café & Mart），分享「蔬火雞」食譜，最快一小時可享用，如果是為大家庭精心製作，則需兩、三小時左右。

首先去超市購買「蔬火雞」烤肉，有各種不同品牌和款式，Whole Foods、Sprounts等超市都有，心田餐廳店長謝玄聰選擇Whole Foods一款品牌為Quorn的「蔬火雞」。

除包裹在蔬肉外面的那層薄膜外，去掉所有包裝，烤箱設置華氏425度，將「蔬火雞」放入，烤到內部溫度達到165度左右。主廚建議，烤前在蔬肉上扎六到十個小孔，這樣熱量均勻分布；如果烤前未解凍，需要烤1小時，如已解凍，50分鐘即可。

等待主食同時，準備必不可少的配菜，其中一道是蔬食肉汁馬鈴薯泥。「馬鈴薯泥簡單又美味，是讓人無比滿足的家常菜。」主廚建議，挑選褐皮馬鈴薯、或育空黃金馬鈴薯都不錯。削皮切塊，煮至軟爛，之後瀝乾水分，加入少許溫牛奶或奶油，再撒上一些鹽和胡椒粉，搗成泥狀。可根據個人喜好調整馬鈴薯泥的細膩程度，也可加入烤蒜、香草，如果想更精緻些，還可加一點起司。

如何製作蔬食肉汁？先用奶油或橄欖油炒香洋蔥、大蒜，可加一點蘑菇和蔬肉沬炒軟，再加入一些麵粉做成麵糊，有助肉汁濃稠，慢慢倒入自製或購買的蔬菜高湯。加入一些香草，如百里香、鼠尾草或迷迭香，增添經典的感恩節風味。小火慢燉至濃稠度達到自己喜歡的程度，最後用鹽和胡椒調味。

感恩節餐桌上少不了蔬食四季豆，謝玄聰建議這道菜絕對值得一試。最簡單的做法是，用少許橄欖油或奶油在平底鍋裡炒四季豆，加入一些蔬牛肉沫，還可以加些杏仁片或幾滴檸檬汁，炒至四季豆鮮嫩爽脆。

起司通心粉（macaroni cheese）老少咸宜，也是感恩節經典菜式。大廚做法很簡單，先把通心粉煮到稍微有點嚼勁，用奶油和麵粉做成油麵糊，加入牛奶做成白醬，最後加入大量起司融化。謝玄聰首推經典之選的切達起司，當然也可用其他自己喜歡的起司。等醬汁變得滑順濃鬱後，就可以和煮好的通心粉混合。如果喜歡烤的，可把通心粉放入砂鍋中，撒一些麵包屑，烤至表面金黃酥脆即可。此外，還可在好市多或Sprouts等超市購買優質餐包。

無需花費太多時間，一頓色香味俱全的感恩節大餐上桌。福智基金會用心製作「蔬食火雞餐」，並計劃向民眾送出2300份餐盒。華人品嘗者表示，「蔬肉片口感真的很像火雞肉，非常好吃，搭配蘑菇醬汁，我覺得是絕配。」

福智基金會製作「蔬食火雞餐」，發放給需要的民眾。（受訪者提供）
福智基金會製作「蔬食火雞餐」，發放給需要的民眾。（受訪者提供）
心田餐廳選擇Whole Foods一款品牌為Quorn的蔬火雞。（受訪者提供）
心田餐廳選擇Whole Foods一款品牌為Quorn的蔬火雞。（受訪者提供）
超市可選購的「蔬火雞」，有各種不同品牌和款式。（受訪者提供）
超市可選購的「蔬火雞」，有各種不同品牌和款式。（受訪者提供）
色香味俱全的「蔬食火雞餐」。（受訪者提供）
色香味俱全的「蔬食火雞餐」。（受訪者提供）
剛出烤箱的蔬食火雞肉。（受訪者提供）
剛出烤箱的蔬食火雞肉。（受訪者提供）

