幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭

記者謝雨珊／洛杉磯報導
在美國定居的一對華人移民夫妻，為了給家庭及孩子們提供依靠，在異鄉努力打拚，11年間生下六個孩子。（樂艷秋提供）
在美國定居的一對華人移民夫妻，為給家庭及孩子們提供依靠，在異鄉努力打拚，11年間生下六個孩子。妻子樂艷秋坦言，他們原本並未計畫成為「六寶爸媽」，只是在沒有親人陪伴的異鄉打拚久了，更懂得那份孤單與辛苦。因此小倆口決定多生幾個，希望孩子們長大後，不論人生遇到什麼，都能有手足在旁相伴、作彼此依靠。

樂艷秋2009年從中國移民美國，26歲在美生下第一胎，並在37歲迎來第六胎，懷孕橫跨她十多年的人生。她笑說，其實結婚初期，原計畫生兩個就好，但她發現孕程都相當順利，生產過程也都平安，加上身邊有父母協助照顧，兩人萌生再添孩子的念頭，並有信心迎接更多孩子。

2009年移民 只想生兩個

她說，由於雙方都是移民，在美國沒有家人、親戚可依靠，再加上原本兩人來自的家庭皆有三名孩子，並非獨生背景，特別懂家人的重要。「我們不可能陪他們一輩子，但手足可以。希望他們長大後能互相照顧。」她認為，兄弟姊妹彼此扶持，比任何物質更可靠，因此從26歲一路生到37歲，夫妻倆共同養育兩女四男，孩子年齡分別為15歲大女兒、13歲兒子、12歲兒子、10歲女兒、5歲兒子、以及4歲的老么。

每次懷孕期間，雖然身體較為辛苦，樂艷秋仍堅持運動、保證充足睡眠，並努力保持愉悅心情。每當孩子剛出生需要餵奶，她會在餵完奶後立即休息，為自己充電，確保有足夠精力迎接一天的忙碌。她常感自己很幸運，既沒有失眠困擾，又與丈夫相處融洽，夫妻間幾乎不爭吵，彼此互相扶持。孩子們雖偶爾帶來小小煩惱，但也同時成為夫妻倆生活的動力與奮鬥源泉。

教孩子分工 生活技能

作為六個孩子的母親，樂艷秋深知培養孩子獨立的重要性。她認為，孩子從小就該學會為自己的行為負責，做自己的事，父母不可能事事代勞。她循序漸進教育孩子生活技能，先培養他們對行為負責的心態，再教導實際操作。孩子們從小就學會分享，六個小孩每兩人共用一間房，每個孩子都能感受到公平與關愛。

在家庭管理上，她強調合理分工的重要性。丈夫能做的家務，就由丈夫承擔；其他事務，則分給家中其他成員或請人協助，避免自己扛下所有責任。她認為，「不斷分配任務，是家庭和諧運作關鍵。」對她來說，管理家庭和管理公司本質相似，若什麼都親力親為，不僅效率低，也容易疲憊。

事實上，樂艷秋更是一位充滿幹勁的創業媽媽，31歲便自創會計事務所，忙碌的日子裡，她總是全力以赴。她回憶起創業初期一段特別經歷，至今仍讓她印象深刻。那一年正值公司迎來第一個報稅季，她同時也將迎接第四個孩子誕生。當時既沒請人幫忙，事業經驗也尚不充足，但她責任感爆棚，認為事情必須完成。

懷孕陣痛 不忘完成工作

懷孕陣痛開始時，她前往醫院途中，仍忍不住折返辦公室，完成那份必須在當天交出的稅表，才安心返回醫院待產。她笑說，當時全神貫注手頭的工作，幾乎感受不到陣痛的痛苦，也不太記得自己是如何熬過來的。最終，抵達醫院後不到一個小時，老四便順利出生。這段經歷不只是她創業路上的一個插曲，也展現她身為母親與事業女性的雙重堅韌。

除花時間在家庭及事業，健康與自我照顧，對她而言同樣重要。樂艷秋每天至少留出一小時鍛鍊身體，如跑步或瑜伽。過去準備馬拉松，她會投入更多時間訓練；現在，她在運動時也會聽書學習，一年下來大約閱讀15本書。平時，她保持規律作息，晚上11時30分就寢，早上7時起床，確保每晚能有六到七個小時的好眠，讓自己以好狀態陪伴家人、經營事業。

華裔移民樂艷秋生下六個小孩，也不忘照顧自己及事業。（記者謝雨珊／攝影）
