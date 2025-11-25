金飾店遇「零元購」 無配槍保安先跑做錯了嗎？

我的頻道

記者王若然／洛杉磯報導
危險來臨時，保安選擇逃命，有錯嗎？示意圖。（取自Pexels）
近日，在天普市某華人超市內的金店發生搶劫案，金店被四名蒙面搶匪搶走金銀首飾，超市門口的保安卻早已不見蹤影。該起事件在網路上發酵後，除引發民眾對零元購的譴責，還引起對保安作用的論戰。有在洛杉磯經營安保公司的華人業者指出，安保人員分為配槍和不配槍兩種，他們起到的作用也不同。

在天普市某華資超市內的金店，近日遭到四名搶匪「零元購」。當超市工作人員見狀想上前阻止時，卻發現門口的保安早就不見蹤影。該事件在網路上流傳開之後，引發網友對保安的實際保衛作用的質疑。有網友指出，保安在危險真正到來時，卻選擇自保，商家雇用保安的意義何在？但也有觀點認為，在危險面前，保安不會為了那點薪資而冒生命危險與歹徒搏鬥，這也是人之常情。

南加州「洛城警衛安保公司」業者Jack吳指出，據他了解，很多華人商家雇用的不持槍的保安，連勞工人身安全保險都沒有，這種情況下，保安遇到危險就跑，是在情理之中。他說，這種不帶武器的保安每小時薪資在22美元至25美元間，洛杉磯最低工資就18美元，加上勞工、責任險約30%，也就是成本就要24美元時薪。如此可以推斷，這些保安都沒有上保險。

Jack吳表示，目前市面上的保安，90%都是「輕裝上陣」，「一件寫有Security的polo衫搞定，武器、證件不齊全，身上沒有任何武器，遇到突襲事件手足無措，只能選擇逃跑。」

Jack吳說，從安保公司的角度來講，有些公司只給員工開1099報稅單，因為W2報稅單需要給員工買勞工險。若員工在犯罪事件中受傷，公司也得負責、吃官司，因此安保公司業者會告訴每一位員工，一旦發生事情就先跑，「一跑了之。」Jack吳說，但這樣原本該被保護的商家就遭殃了。

Jack吳經營的「洛城警衛安保公司」為員工提供W2報稅，並依法為員工買保險，所有員工都經過專業訓練。

一些情況下，業者不願出大價錢僱請配槍保安，因為配槍保安的價格要高很多。Jack吳說，以他的安保公司為例，不持槍的安保人員每小時薪水在18美元至30美元；持槍保安則在30美元至70美元。

Jack吳說，持槍保安在危險來臨時，開槍射擊完全合理。因為有犯罪行為正在進行，開槍屬於正當的防衛措施。若保安在過程中受傷，則由其所屬公司為其購買的保險支付賠償。若商家直接雇用個人保安，則需要為其購買保險，若沒有購買保險，若發生意外，商家法人或老闆負責賠償。

保險 華人超市 報稅

