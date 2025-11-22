我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

海外青年語文研習 春季遠距班開放報名

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年海外青年語文研習班春季遠距班開放報名，協助華裔青年提升華語能力、銜接赴台升學生活。（臉書截圖）
2026年海外青年語文研習班春季遠距班開放報名，協助華裔青年提升華語能力、銜接赴台升學生活。（臉書截圖）

為協助有志赴台升學的海外華裔青年打下語言與文化基礎，僑務委員會主辦「2026年海外青年語文研習班，遠距視訊教學班（全球班春季班）」即日起開放報名。課程將於2026年3月7日至4月26日舉行，為期八周，採線上教學、周末上課方式，內容著重提升華語聽說讀寫能力與輸入法操作，並加強學員對台灣社會與多元文化認識，強化其未來來台就學與生活適應力。

洛杉磯華僑文教服務中心指出，課程每周六、日授課，學員可擇一時段報名，時間為台灣時間上午8時至10時30分，或下午3時至5時30分。課程透過遠距視訊進行，協助學生在原居地即可提前銜接來台後的學習需求。

招生對象為年滿14歲至未滿20歲的海外華裔青年（以課程開班日為準）。若具備申請四年制產學合作學士班或產學攜手合作僑生專班之證明文件者，年齡得分別放寬至25歲與22歲，且已獲錄取通知者將優先錄取。

報名者須符合下列資格條件：目前居住海外，持有原居國護照或身分證，或持有加簽僑居身分之中華民國護照，並須持有由僑務委員會核發的i僑卡。申請i僑卡可上網完成，客服電話為886-2-2327-2929，客服信箱為[email protected]

此外，曾就讀經僑務委員會立案或備查之僑民學校、生源潛力學校，或經備查登記之保薦單位與僑團推薦者，亦屬優先錄取對象。課程自2026年1月1日起受理登記，至2月7日截止。請至僑務委員會「僑務活動報名系統」完成報名手續。詳細招生簡章與課程資訊，可至僑務委員會官網「僑生服務／青年研習／語文研習班」專區查詢及下載。

華裔 護照 中華民國

上一則

世說新聞╱感恩節去哪？南加這地方老少皆宜嗨翻天

下一則

天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投

延伸閱讀

灣區文教中心志工培訓座談會 80人參與服務僑界

灣區文教中心志工培訓座談會 80人參與服務僑界
身分證件存蘋果「錢包」 暢行全美250機場

身分證件存蘋果「錢包」 暢行全美250機場
赴台像回家 妻夫木聰自曝差點忘記帶護照

赴台像回家 妻夫木聰自曝差點忘記帶護照
妻夫木聰訪台差點忘帶護照「台灣是第2個家」狂推香菜

妻夫木聰訪台差點忘帶護照「台灣是第2個家」狂推香菜
手機能當護照用？蘋果新功能便捷TSA多州測試中

手機能當護照用？蘋果新功能便捷TSA多州測試中
台新規要求陸配繳陸護照公證書 海基會：未見過此類文書

台新規要求陸配繳陸護照公證書 海基會：未見過此類文書

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
華人搬到亞特蘭大，在房子四周、內外裝滿監控，被視為「異類」。（圖／受訪者提供）

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

2025-11-14 22:17
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增