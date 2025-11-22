豪雨樹倒砸死人 老兵開車受困 潛水教練緊急救援

我的頻道

編譯組／綜合報導
大雨導致洛縣21日多處大樹倒塌。圖為工人在處理倒塌的大樹。（取材自洛縣政府X）
KTLA電視台報導，20日晚至21日晨的降雨，為南加地區造成一定程度的破壞。包括在洛杉磯縣地區，有車內民眾被倒塌大樹砸死，以及橙縣有民眾駕車涉水遇險。

ABC 7電視台報導，洛杉磯市Winnetka社區，大雨導致大樹倒塌，砸中兩車並導致一人死亡。電視台的直升機畫面顯示，消防員21日上午正在清理倒塌的大樹，並從車內將受害者遺體搬出。洛市警局指出，兩車中一輛其中有人，另一輛是停放在路邊的車。

在洛杉磯縣的拉哈布拉市（La Habra）同樣發生大樹倒塌事件，一棵60呎高的松樹壓在民宅上，所幸未造成人員傷亡。

橙縣同樣受豪雨影響，KTLA電視台報導，柯斯塔梅沙（Costa Mesa）兩居民，21日凌晨整夜未眠，她們通宵協助一越戰老兵從洪水中脫困。

救援發生在21日凌晨3時許，地點位Pomona Avenue靠近17街。福克斯（Nicole Fox）表示，她半夜被「傾盆大雨敲打窗戶」的聲響驚醒，短短幾秒便察覺街道正急遽積水。在此居住5年的她說：「那條街一直都會淹，我來往外看，果然整條路像湖。接著我們看到一位老先生駕車試圖通過積水路段。」

這名後來被確認為越戰老兵的男子，當時並不知道路中段有低窪處，雨水在此迅速聚集，車輛很快被抬離地面。福克斯回憶：「他打開車門大喊：『有人能幫我嗎？』真的太可怕了，他的車正在漂浮。」

此時，福克斯的室友強森（Felicia Johnson）立刻衝出門。她抓起一件外套、套上鞋，便直接走入深及胸口的洪水中。強森表示，水已經淹到他的腰，老兵坦言非常害怕。福克斯開玩笑說，強森當時「像救生員」，強森則笑稱自己雖有專業潛水教練協會認證，但「真正重要的是，讓這名長者冷靜下來」。

強森指出，該老兵膝蓋不好、車又持續漂移，難以站穩。「我最後幾乎是把他抱起來，才把他轉移到較高處。」兩人給老兵毛巾包裹保暖，之後再開車送他返回僅數個街區外的住處，一路還要在多處淹水的路口間繞行。她們拍攝的影片顯示，洪水在停放車輛間翻湧，老兵的車一直在漂動。

福克斯和強森表示，Pomona Avenue這段道路「每次」大雨都嚴重淹水，多年來已有多輛汽車報廢。福克斯說：「消防員每次都會來敲車、確認裡面沒人。」強森指出，該情況已構成重大安全風險，「早晚可能出大事，希望市政府能解決這個問題」。

福克斯補充，當她們送老兵回家時，警方已封鎖鄰近多條出現積水「湖泊」的道路。柯斯塔梅沙市府發言人表示，市政廳21日休館，但已聯繫公共工程部門了解情況。

