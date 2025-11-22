CIRC賦能講座 助青年探索警消職涯

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
CIRC青少年教育賦能基金會在Santa Fe Springs的St. Paul高中舉辦青少年安全和職業規劃講座，邀請洛杉磯縣警局與消防局帶來專題演講。（記者張宏／攝影）
CIRC青少年教育賦能基金會在Santa Fe Springs的St. Paul高中舉辦青少年安全和職業規劃講座，邀請洛杉磯縣警局與消防局帶來專題演講。（記者張宏／攝影）

CIRC青少年教育賦能基金會，19日在Santa Fe Springs的St. Paul高中舉辦青少年安全和職業規劃講座，邀請洛杉磯縣警局與消防局做專題演講，探討青少年執法職涯發展路徑及安全意識教育的重要性。

CIRC青少年教育賦能基金會主席王溫蒂表示，他們和St. Paul高中長期保持良好連接，這次以該學校學生為賦能基金會服務的起點，未來基金會會在南加各公立和私立學校合作，不定期舉辦職業升學規劃活動。

她說，希望學生經過這次活動，能理解社會如何運作，理解公共安全體系、團隊合作的價值，及服務精神和責任感的重要性。同時相信自己擁有潛能、機會，以及塑造未來的力量。

洛縣警局副局長John Kolter與洛縣消防局隊長David Dantic分享警消工作屬性和福利，鼓勵青少年畢業後加入警隊和消防隊，為社區服務。

當場有多位學生填寫興趣登記表，希望加入青少年活動項目、消防預備計畫或參與未來實習機會。

Santa Fe Springs市議員Juanita Martin作為學姐，鼓勵學生們積極使用政府各項獎學金福利，勇敢追尋夢想，倘若能為政府工作，會有很好的職業未來。

