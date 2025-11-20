我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

內陸華美協會 探討心理健康聯誼

記者啟鉻／河濱報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為ICAA活動部分參與者合影。（主辦者提供）
圖為ICAA活動部分參與者合影。（主辦者提供）

美國內陸華美協會（ICAA）日前舉辦心理健康講座及會員聯誼活動。雖然當天風雨交加，但成員們仍冒雨從內陸各地前來支持。期間還有精彩文娛表演及品嚐精緻茶點。組織者之一、創會會長周克蕙表示，雖然下著大雨，天氣寒冷，但室內笑聲不斷，其樂融融，ICAA如一個充滿溫馨的大家庭。

活動在坦密庫拉（Temecula）的華資農場Sunmist Estate舉辦。周克蕙說，有70餘成員冒雨來參加活動，包括來自茉莉塔（Murrieta）當地的部分成員。大家在一起共同探討心理健康問題。特別邀請「亞太裔心理諮詢和治療中心」（APCTC）個案專員馮櫻主講「跨文化、跨代際溝通中的情緒支持」，分享華人移民如何融入主流，以及新移民家庭中怎樣處理跨代際關係的知識和個案分析，推廣政府可免費提供的各項社區資源。

組織者還向大家介紹ICAA的成立及發展歷程，部分成員展示才藝，表演小提琴、口琴、舞蹈及互動舞等節目。提供85°C精緻麵包茶點，熱氣騰騰的薑母茶、白茶以及農場提供的新鮮蜜桔。期間還舉辦抽獎活動。周克蕙說，全部活動歷時三個多小時，大家共度了一個愉快、溫馨、充滿喜樂的美好時光。

心理健康 移民 華人

上一則

關稅陰影下 洛杉磯港2025年貨運量不降反增

下一則

洛縣本季首現流感死亡 為年長者

延伸閱讀

內陸奇諾岡民宅瓦斯爆炸波及鄰居 8傷

內陸奇諾岡民宅瓦斯爆炸波及鄰居 8傷
內陸山區18號公路與330號公路連續2起意外 20多人受傷

內陸山區18號公路與330號公路連續2起意外 20多人受傷
雲端大咖債券 投資人狂拋售

雲端大咖債券 投資人狂拋售
AI燒錢潮延燒債市 投資人憂科技巨人舉債過度

AI燒錢潮延燒債市 投資人憂科技巨人舉債過度
內陸商業地產活躍 多處物業成交價亮眼 好地段受青睞

內陸商業地產活躍 多處物業成交價亮眼 好地段受青睞
El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦

El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據