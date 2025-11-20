我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

中南大學美國校友會成立 百人參與

洛杉磯訊
中南大學校長李建成（中）攜四名傑出校友共同揭開前校長何繼善院士所寫的「中南大學美國校友會」橫幅。（主辦方提供）
中南大學美國校友會日前舉辦成立大會及湘雅海外校友會2025年聚會，活動由湘雅海外校友會籌備組牽頭組織，吸引百餘校友參與。中南大學校長李建成率代表團現場見證中南大學美國校友會的成立。

中南大學由湖南醫科大學、長沙鐵道學院與中南工業大學於2000年合並組成。中南大學校長李建成表示，美國校友會的成立，是中南大學校友組織體系完善的重要一步；不僅為廣大旅美校友搭建溝通、合作與發展新平台，更是「知行合一 經世致用」的中南精神跨越山海，在太平洋另一邊的延續。該平台將進一步凝聚校友力量，促進校友間、校友與母校間的深度交流與合作，為母校的國際發展注入新活力。

李建成表示，母校始終心繫海內外校友的成長與事業發展，將持續拓展與校友的聯繫，積極推動學校與世界各地大學、研究機構及產業界交流合作。希望校友能發揮橋樑作用，傳承中南精神，在教育、科學研究、文化與貿易等領域，為中美友善與全球合作貢獻力量。

來自北美各地中南大學校友聚集一堂，既有年逾九旬、德高望重的教授謝光潔和施作榕，也有剛步入職場的青年醫生和工程師。還有來自清華大學、北京大學、廣州外經外貿大學、南京工業大學、華南理工大學等兄弟院校的校友會代表與會祝賀。

中南大學前校長何繼善2016年曾在西雅圖親筆書寫「中南大學美國校友會」幾個大字，他表示，當時便盼望這一刻到來，九年後的今天，美國校友會終於正式成立。現場大家舉著「中南大學美國校友會」橫幅合影留念。

中南大學美國校友會日前舉辦成立大會及湘雅海外校友會2025年聚會，百餘名校友和來賓聚集一堂。（主辦方提供）

西雅圖

