我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

30年前雙屍案 辛普森遺產管理人 同意賠償5800萬

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
O.J. 辛普森（左）遺產管理人近日向內華達州法院提交文件，同意支付近5800萬美元給1994年雙屍命案被害人之一羅恩葛德曼（Ron Goldman，右）的父親。（美聯社）
O.J. 辛普森（左）遺產管理人近日向內華達州法院提交文件，同意支付近5800萬美元給1994年雙屍命案被害人之一羅恩葛德曼（Ron Goldman，右）的父親。（美聯社）

根據多家媒體報導，已故洛杉磯職業橄欖球和好萊塢電影雙棲明星O.J. 辛普森（O.J. Simpson）的遺產管理人近日向內華達州法院提交文件，正式同意支付近5800萬美元給1994年雙屍命案被害人之一羅恩葛德曼（Ron Goldman）的父親。這筆金額為1997年民事審判中裁定的賠償金及其累積利息，案件歷經近30年仍未完全結案。

1995年，辛普森在洛杉磯刑事法庭被判無罪，洗白了涉嫌殺害前妻妮可布朗（Nicole Brown Simpson）及其友人葛德曼的指控。但兩年後的民事審判中，陪審團認定辛普森需為兩人的死亡負民事責任，判賠兩個家庭共3350萬美元。然而，多年來辛普森始終未履行判決。

辛普森於2024年在內華達州的家中因癌症去世，未支付任何民事賠償。其死後，葛德曼的父親Fred Goldman立即向內華達州遺產法院提出索賠，要求支付原判決剩餘金額及計算至今的利息。葛德曼方面最初提出超過1億1700萬美元的索賠，但遺產執行人Malcolm LaVergne認為其利息計算方式有誤。

根據法院文件，LaVergne代表辛普森遺產正式「接受」葛德曼約5800萬美元的財務索賠。他表示，扣除管理費用及辛普森生前欠下的國稅局稅款後，遺產將盡力支付相關金額。但他估計辛普森遺產總額僅介於50萬至100萬美元之間，實際可支付的金額仍有限。

葛德曼家族發表聲明指出，遺產管理人接受索賠是「承認債務存在的正面一步」，但強調「接受索賠並不等於已付款」，案件仍需進入遺產認證（probate）程序，他們將密切關注後續進展。

值得注意的是，LaVergne的最新立場與他剛接任遺產管理人時的言論形成強烈對比。他曾公開表示「希望葛德曼家族一毛錢也拿不到」，並稱會盡全力阻止對方取得遺產。如今他改口接受索賠，被視為案件進入實質處理的重要轉折。

目前，遺產法院將依程序審理索賠並決定實際能償付的金額，這起延宕近30年的民事賠償案將隨著遺產認證進展，逐步走向最後階段。

內華達州 洛杉磯 癌症

上一則

殘疾退伍軍人等社安受益人 有望月增200元為期半年

下一則

非執勤期間 持槍盤查社區少年 ICE特工遭搜家逮捕

延伸閱讀

波士頓這家旅館 夢幻重現童書繪本場景

波士頓這家旅館 夢幻重現童書繪本場景
延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償
中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

中取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮
3度離婚經驗多 金卡達夏入魂最強律師當「訴訟女王」

3度離婚經驗多 金卡達夏入魂最強律師當「訴訟女王」
聖縣公衛主任 魯德曼博士出任

聖縣公衛主任 魯德曼博士出任
章魚大軍入侵英國… 有漁民大發「意外財」也有漁民快哭了

章魚大軍入侵英國… 有漁民大發「意外財」也有漁民快哭了

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費