30年前雙屍案 辛普森遺產管理人 同意賠償5800萬

O.J. 辛普森（左）遺產管理人近日向內華達州法院提交文件，同意支付近5800萬美元給1994年雙屍命案被害人之一羅恩葛德曼（Ron Goldman，右）的父親。（美聯社）

根據多家媒體報導，已故洛杉磯 職業橄欖球和好萊塢電影雙棲明星O.J. 辛普森（O.J. Simpson）的遺產管理人近日向內華達州 法院提交文件，正式同意支付近5800萬美元給1994年雙屍命案被害人之一羅恩葛德曼（Ron Goldman）的父親。這筆金額為1997年民事審判中裁定的賠償金及其累積利息，案件歷經近30年仍未完全結案。

1995年，辛普森在洛杉磯刑事法庭被判無罪，洗白了涉嫌殺害前妻妮可布朗（Nicole Brown Simpson）及其友人葛德曼的指控。但兩年後的民事審判中，陪審團認定辛普森需為兩人的死亡負民事責任，判賠兩個家庭共3350萬美元。然而，多年來辛普森始終未履行判決。

辛普森於2024年在內華達州的家中因癌症 去世，未支付任何民事賠償。其死後，葛德曼的父親Fred Goldman立即向內華達州遺產法院提出索賠，要求支付原判決剩餘金額及計算至今的利息。葛德曼方面最初提出超過1億1700萬美元的索賠，但遺產執行人Malcolm LaVergne認為其利息計算方式有誤。

根據法院文件，LaVergne代表辛普森遺產正式「接受」葛德曼約5800萬美元的財務索賠。他表示，扣除管理費用及辛普森生前欠下的國稅局稅款後，遺產將盡力支付相關金額。但他估計辛普森遺產總額僅介於50萬至100萬美元之間，實際可支付的金額仍有限。

葛德曼家族發表聲明指出，遺產管理人接受索賠是「承認債務存在的正面一步」，但強調「接受索賠並不等於已付款」，案件仍需進入遺產認證（probate）程序，他們將密切關注後續進展。

值得注意的是，LaVergne的最新立場與他剛接任遺產管理人時的言論形成強烈對比。他曾公開表示「希望葛德曼家族一毛錢也拿不到」，並稱會盡全力阻止對方取得遺產。如今他改口接受索賠，被視為案件進入實質處理的重要轉折。

目前，遺產法院將依程序審理索賠並決定實際能償付的金額，這起延宕近30年的民事賠償案將隨著遺產認證進展，逐步走向最後階段。