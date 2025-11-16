我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

數十名華二代 拜師學中醫

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
青少年中醫拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代的敬茶，完成拜師儀式。（記者張宏／攝影）
青少年中醫拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代的敬茶，完成拜師儀式。（記者張宏／攝影）

華二代拜師學中醫，從認識草藥開始。數十名十幾歲的美國華裔青少年發起創建國際青少年中醫科學院（International Youth Academy of Traditional Chinese Medicine），獲得美國中醫藥針灸學會與加州中醫針灸聯盟支持，師從經驗豐富的中醫師學習。

拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代敬茶，完成拜師儀式，見證中醫作為中華傳統文化在新一代手中延續。主創成員Charlie Lang只有11歲，他表示， 最初是父母希望他學習中醫，他接觸後覺得中醫很有趣，尤其是現在學習如何識別草藥，每次有八個到十個人一起上課，學習氣氛很有趣。

 

青少年中醫拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代的敬茶，完成...
青少年中醫拜師傳承儀式中，多名美國針灸師與中醫專家接受這些美國華二代的敬茶，完成拜師儀式。（記者張宏／攝影）

這家中醫科學與文化傳承機構，發起團隊由南加州多所學校的青少年組成。十年級學生Anna張表示，她作為華人子弟，認為學習中醫很重要，因為這是自己的文化。中醫學習很有意思，能保持身體陰陽平衡，且和西醫相比無需手術，像她常打球，導致手腕受傷，去家裡附近的中醫診所針灸按摩之後痊癒，讓她感受到中醫功效。

15歲的Melody樂表示，她的小姨在中國是中醫師，她一直覺得中醫充滿神祕感，希望能藉此找到好師傅學習中醫，未來還可借助AI，在繼承傳統的同時用科學思維探索未來。透過這個平台，讓更多青年參與自然醫學、可持續健康與文化理解的對話。

青少年中醫拜師傳承儀式，多名美國針灸師與中醫專家接受華二代的拜師禮。（記者張宏／...
青少年中醫拜師傳承儀式，多名美國針灸師與中醫專家接受華二代的拜師禮。（記者張宏／攝影）

加州中醫政治聯盟主席劉美嫦表示，他們全力支持青少年在中醫藥領域的學習與創新。協會將持續邀請更多優秀的中醫醫師、學者與教授共同參與該計畫，由導師親自指導學生進行研究與實踐，讓診所與醫院同時成為他們的學習實驗室。

加州中醫公會會長蘇華昌表示，加州針灸委員會設有導師課程 (Tutorial Program) 是「類似學徒制 (apprenticeship)」的模式，可由已取得執照的針灸師作為導師，學生在其監督下，在臨床場域進行實務學習。

加州 南加 華人

上一則

到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼

下一則

加州年砍近4萬畝葡萄園 凸顯葡萄酒產業危機嚴重

延伸閱讀

論紐約市長選舉及加州公投

論紐約市長選舉及加州公投
冷氣房作息亂 經痛、性交也痛…嘉義32歲女確診子宮肌腺症靠中醫改善

冷氣房作息亂 經痛、性交也痛…嘉義32歲女確診子宮肌腺症靠中醫改善
高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝
超慢跑調養氣血 中醫主張「勞逸適度」 配合2穴位睡得更好

超慢跑調養氣血 中醫主張「勞逸適度」 配合2穴位睡得更好
南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與
加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英