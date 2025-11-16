我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

人與事╱奇諾谷華人聯盟成立 創會主席趙桂楓

記者啟鉻╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖蓋博谷東區新成立「奇諾谷華人聯盟」，趙桂楓任首屆主席。（記者啟鉻╱攝影）
聖蓋博谷東區新成立「奇諾谷華人聯盟」，趙桂楓任首屆主席。（記者啟鉻╱攝影）

南加聖蓋博谷東區近日成立新的華人社團「奇諾谷華人聯盟」（CVCA）。創會主席趙桂楓（Freya Zhao）多年活躍在奇諾岡與奇諾地區，長期從事志願與社區事務。

趙桂楓表示，成立CVCA宗旨，是團結當地華人力量、促進中美文化交流、幫助新移民融入主流社會，並透過志願服務回饋社區。她強調：「這個平台不僅要成為華人新移民橋樑，也希望成為社區多元文化對話的重要窗口，讓華人更自信、更積極參與公共事務，為社區發聲。」

趙桂楓來美前，就活躍在家鄉北京的社區活動，移民南加州後，她秉持熱忱，投身地方志願服務，協助多項學區與社區活動。她深知「華人唯有團結，才能更好被聽見」，因此在多位志同道合者支持下，促成「奇諾谷華人聯盟」。該聯盟目前已有理事20多人、會員超200人。

趙桂楓說，CVCA活動主軸聚焦教育、投資與社區熱點議題三大方向。11月初，聯盟舉辦首場主題講座「家校同行、共築未來」，邀請學區高中教師主講，探討中美教育制度差異。

趙桂楓指出，近年許多新移民學生，因不了解美國校園文化及紀律規範，常因細節問題觸及校方紅線。她說：「這次講座希望幫助家長與學生了解學區制度，減少誤會，讓孩子們更快找到適應方向與自信。」未來，CVCA還將陸續推出「華人學生成長與升學規劃」等系列講座。

CVCA成立後，趙桂楓說：「我們的願景，是讓奇諾谷成為一個文化共融、多元族群互助的典範社區，讓更多人看到華人的正面能量。」

華人 移民 學區

上一則

內州路怒衝突 11歲童枉送命

下一則

66號公路百年地標 庫卡蒙加牧場市小加油站變身博物館

延伸閱讀

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中
2060年灣區老人逾3成 社區老化、年輕人買不起問題多

2060年灣區老人逾3成 社區老化、年輕人買不起問題多
固體楊枝甘露爆紅 在家就能做的兩款爆款作法走紅社區

固體楊枝甘露爆紅 在家就能做的兩款爆款作法走紅社區
任命惹爭議金山市議員艾嘉斯閃辭 羅偉認錯：審查不夠

任命惹爭議金山市議員艾嘉斯閃辭 羅偉認錯：審查不夠
布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻

布碌崙華聯會23周年晚宴 表彰華人貢獻
布碌崙66分局局長晉升 社區同慶

布碌崙66分局局長晉升 社區同慶

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英