銅線盜竊猖獗 警突擊破獲非法廢料場

銅線示意圖。（取自Patrycja Grobelny/Pexels)

ABC7報導，過去數月來，「7 On Your Side Investigates」持續追查南加州 多個社區飽受其擾的銅線盜竊問題，並試圖找出被盜金屬的最終流向，如今終於獲得部分答案。

調查顯示，被竊的銅線可能出現在一些地點，包括在住宅區內祕密營運的非法廢料場。在洛杉磯 林伍德（Lynwood）一處民宅，警長辦公室調查人員於清晨展開突擊行動，並邀請Eyewitness News同行，揭露現場堆放的大量銅線與其他金屬。調查人員指出，有人疑似在自家後院非法經營廢金屬買賣。

洛杉磯警長辦公室調查員加西亞（Ben Garcia）在卡車車斗中指著成堆金屬電線說：「我們發現好幾袋通訊電線，它們被燒過，絕緣層被點火燒掉。我們還找到了結構電線……看起來是已完全剝皮的電線。」

調查人員也發現一輛在外等候的卡車，司機疑似正在購買部分金屬。但在追查來源時，警方表示困難重重。

「一旦絕緣層被去除、顏色消失，就完全無法辨識來源。它就只剩下一根銅線，」加西亞說。

然而，偶爾仍會留下線索。在卡車內，調查人員發現一段銅線的絕緣體。「這個小小的電話符號代表它屬於 AT&T ，」加西亞指出，「因此我們從中找到了一個明確的受害者。」

「7 On Your Side Investigates」過去已報導過，AT&T 客戶因銅線遭竊而在洛杉磯多地失去固網電話服務。這不僅困擾 AT&T，其他電信商與地方政府也深受其害。而道路照明同樣成為目標——第六街大橋（Sixth Street Bridge）日前一度陷入黑暗，就是因有人偷走了連接橋上照明系統的銅線。

警長辦公室隊長迪恩（Bobby Dean）表示，林伍德這次突擊行動揭露的問題不只有被盜金屬。「我們在這處住家查獲大量毒品、疑似被盜金屬和數把槍械。這種情況不是第一次，我們已多次到過這間房子，正盡力遏止這個問題。」

近年來，銅線盜竊案件激增，背後主因是廢銅價格飆升。調查人員指出，合法回收業者必須驗證賣家身分並記錄每筆交易，但非法業者正助長黑市，使盜竊行為不斷蔓延。