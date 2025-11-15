我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

銅線盜竊猖獗 警突擊破獲非法廢料場

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
銅線示意圖。（取自Patrycja Grobelny/Pexels)
銅線示意圖。（取自Patrycja Grobelny/Pexels)

ABC7報導，過去數月來，「7 On Your Side Investigates」持續追查南加州多個社區飽受其擾的銅線盜竊問題，並試圖找出被盜金屬的最終流向，如今終於獲得部分答案。

調查顯示，被竊的銅線可能出現在一些地點，包括在住宅區內祕密營運的非法廢料場。在洛杉磯林伍德（Lynwood）一處民宅，警長辦公室調查人員於清晨展開突擊行動，並邀請Eyewitness News同行，揭露現場堆放的大量銅線與其他金屬。調查人員指出，有人疑似在自家後院非法經營廢金屬買賣。

洛杉磯警長辦公室調查員加西亞（Ben Garcia）在卡車車斗中指著成堆金屬電線說：「我們發現好幾袋通訊電線，它們被燒過，絕緣層被點火燒掉。我們還找到了結構電線……看起來是已完全剝皮的電線。」

調查人員也發現一輛在外等候的卡車，司機疑似正在購買部分金屬。但在追查來源時，警方表示困難重重。

「一旦絕緣層被去除、顏色消失，就完全無法辨識來源。它就只剩下一根銅線，」加西亞說。

然而，偶爾仍會留下線索。在卡車內，調查人員發現一段銅線的絕緣體。「這個小小的電話符號代表它屬於 AT&T，」加西亞指出，「因此我們從中找到了一個明確的受害者。」

「7 On Your Side Investigates」過去已報導過，AT&T 客戶因銅線遭竊而在洛杉磯多地失去固網電話服務。這不僅困擾 AT&T，其他電信商與地方政府也深受其害。而道路照明同樣成為目標——第六街大橋（Sixth Street Bridge）日前一度陷入黑暗，就是因有人偷走了連接橋上照明系統的銅線。

警長辦公室隊長迪恩（Bobby Dean）表示，林伍德這次突擊行動揭露的問題不只有被盜金屬。「我們在這處住家查獲大量毒品、疑似被盜金屬和數把槍械。這種情況不是第一次，我們已多次到過這間房子，正盡力遏止這個問題。」

近年來，銅線盜竊案件激增，背後主因是廢銅價格飆升。調查人員指出，合法回收業者必須驗證賣家身分並記錄每筆交易，但非法業者正助長黑市，使盜竊行為不斷蔓延。

AT&T 洛杉磯 加州

上一則

韓系車廠 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

下一則

洛市首位西語裔消防局長 莫爾獲任命

延伸閱讀

吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊

吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊
加州吊銷1.7萬商用卡車駕照 華人業者四面楚歌

加州吊銷1.7萬商用卡車駕照 華人業者四面楚歌
聖馬刁議會投票通過 新警長12日宣誓就職

聖馬刁議會投票通過 新警長12日宣誓就職
川普政府上任後已撤銷8萬非移民簽證 近半因酒駕、攻擊、盜竊

川普政府上任後已撤銷8萬非移民簽證 近半因酒駕、攻擊、盜竊
體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元

體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元
西雅圖餐廳周登場高檔美食親民價迎客 T&T林伍德店11月開幕

西雅圖餐廳周登場高檔美食親民價迎客 T&T林伍德店11月開幕

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身