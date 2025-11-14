大鳳凰城追思柯克 紀念又或成了爭議

柏克萊加大舉行的查理柯克紀念活動。（美聯社）

亞利桑納保守派與地方政府，近來掀起是否紀念9月時遭槍擊身亡的右派演說家查理柯克 （Charlie Kirk）的爭議。柯克在9月10日於猶他谷大學演講時遭槍殺後，其故鄉亞利桑納州 與鳳凰城多地相繼出現紀念提案，但進展各異。

州參議會議長、共和黨 人彼得森（Warren Petersen）率先提案，欲將鳳凰城地區的202號環狀高速公路改名為「柯克公路」，藉此延續其信仰與理念。彼得森強調「柯克無法被取代，但他的精神應被傳承。」此案須待明年州議會復會後方可審議。

在鳳凰城東北方的噴泉山（Fountain Hills），副市長斯基利康（Allen Skillicorn）推動設立柯克雕像與「自由中心」。他聲稱多數居民支持並可透過捐款或公私合資籌資。不過部分民眾強烈反對，質疑此舉未獲共識、也不適合以小鎮名義紀念。經議會討論後，該提案被正式列入議程，預料將獲多數保守派議員支持，目前市府正研議市政層級是否具備興建雕像權限。

至於鳳凰城市中心，民權人士莫平（Jarrett Maupin）發起請願，盼將第七街高架橋改名為「柯克紀念橋」，以表彰他「以理性對話化解撕裂」的思想。然而市議會以7比1否決此案，認為申請未符合市府紀念設施程序，僅共和黨籍議員沃林（Jim Waring）投下贊成票。

同時，史考茲代爾（Scottsdale）市議會保守派多數則在11月初推動興建柯克紀念館。副市長夸斯曼（Adam Kwasman）稱柯克是「國家珍寶」，應由城市予以致敬。少數派議員主張先制定統一的紀念設施政策，包括經費來源與設立條件，但最終由多數通過要求市經理研究具體可行方案並撰寫報告。

整體而言，柯克在大鳳凰城地區的追思提案呈現分歧：保守派城市如噴泉山與史考茲代爾積極推進，而鳳凰城市府與部分居民則保持距離。隨著各地審議進行，柯克的遺產與象徵意義，正持續在亞利桑納的政治與社會間引發辯論。