我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

劉登昆教育基金 延續電腦助老情

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
拉古那村華人聯誼會前秘書長、電腦俱樂部資深講師劉登昆（Frank Liu）生前義務教授中英文電腦課程，深受學員愛戴與社區敬重。（葉郁寜提供）
拉古那村華人聯誼會前秘書長、電腦俱樂部資深講師劉登昆（Frank Liu）生前義務教授中英文電腦課程，深受學員愛戴與社區敬重。（葉郁寜提供）

拉古那伍茲退休村（Laguna Woods Village）華人聯誼會前秘書長、電腦俱樂部資深講師劉登昆（Frank Liu）日前辭世。其遺孀黃梅菓將親友奠儀共2萬5000美元成立「劉登昆教育基金會」，捐贈給電腦俱樂部，用於推廣電腦教育及持續開辦長者課程。

劉登昆生前是電腦專家，長年在村內電腦俱樂部（PC Club）義務教授中英文電腦課程，以耐心與熱誠指導長者學習新科技，深受學員愛戴與社區敬重。家人親友成立基金會以延續他無私奉獻的精神，

教育基金會的捐贈儀式於11月7日在電腦俱樂部舉行。當天除家屬外，出席見證的來賓包括華聯會前會長葉郁寧、現任會長楊平飛，以及電腦俱樂部多位義工。

劉登昆於2014年搬入該村後，隨即擔任華人聯誼會秘書長，負責文件整理及通告發布等事務。2019年適逢華聯成立20周年，他與葉郁寧共同編撰完成紀念年鑑，為社區留下珍貴記錄。

自2015年起，劉登昆在電腦俱樂部開設中文電腦課程，並曾以英文授課，從未間斷。多年來，他親切耐心地指導學員，累積學生人數以百計。村民們都尊稱他為「劉老師」。只要有人電腦出現問題，他總是親自登門協助維修，熱心服務讓大家暱稱他為「電腦911」。

曾經是劉登昆學生，也是拉古那伍茲村華人聯誼會現任會長的楊平飛，對劉登昆充滿感激說，「只要劉老師開課，報名總是秒殺。他教會我們使用電腦的工具，改變了我們的生活，也為我們開啟了一扇通往世界的大門。」

有500多會員的電腦俱樂部會長Gary Russell表示，將利用這筆經費增添軟硬體設備，更重要的是會繼續開辦電腦班，幫助村裡的老人們學習使用電腦，吸取新知識，和朋友互相聯繫，和世界接軌。他也指出，為感念劉登昆的貢獻，電腦俱樂部特製一面刻有「Computer 911」字樣的獎牌，永久懸掛於他曾授課的教室內，以紀念他愛心、熱心與耐心的教學精神，讓這份溫暖持續傳承下去。

劉登昆教育基金會的捐贈儀式於11月7日在電腦俱樂部舉行。（葉郁寜提供）
劉登昆教育基金會的捐贈儀式於11月7日在電腦俱樂部舉行。（葉郁寜提供）

華人 退休

上一則

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

下一則

冬季暴風雨襲南加 預計持續3至5天

延伸閱讀

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事
足球／梅西無預警重返巴塞隆納主場：回到讓我幸福的地方

足球／梅西無預警重返巴塞隆納主場：回到讓我幸福的地方
媽媽聯誼會捐款助台灣偏鄉學校

媽媽聯誼會捐款助台灣偏鄉學校
澳洲16歲以下禁社媒 Meta、TikTok允遵守 提出1示警

澳洲16歲以下禁社媒 Meta、TikTok允遵守 提出1示警
美國長樂三溪聯誼會 22周年慶千人同樂

美國長樂三溪聯誼會 22周年慶千人同樂
走進喜劇俱樂部

走進喜劇俱樂部

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌