劉登昆教育基金 延續電腦助老情

拉古那村華人聯誼會前秘書長、電腦俱樂部資深講師劉登昆（Frank Liu）生前義務教授中英文電腦課程，深受學員愛戴與社區敬重。（葉郁寜提供）

拉古那伍茲退休 村（Laguna Woods Village）華人 聯誼會前秘書長、電腦俱樂部資深講師劉登昆（Frank Liu）日前辭世。其遺孀黃梅菓將親友奠儀共2萬5000美元成立「劉登昆教育基金會」，捐贈給電腦俱樂部，用於推廣電腦教育及持續開辦長者課程。

劉登昆生前是電腦專家，長年在村內電腦俱樂部（PC Club）義務教授中英文電腦課程，以耐心與熱誠指導長者學習新科技，深受學員愛戴與社區敬重。家人親友成立基金會以延續他無私奉獻的精神，

教育基金會的捐贈儀式於11月7日在電腦俱樂部舉行。當天除家屬外，出席見證的來賓包括華聯會前會長葉郁寧、現任會長楊平飛，以及電腦俱樂部多位義工。

劉登昆於2014年搬入該村後，隨即擔任華人聯誼會秘書長，負責文件整理及通告發布等事務。2019年適逢華聯成立20周年，他與葉郁寧共同編撰完成紀念年鑑，為社區留下珍貴記錄。

自2015年起，劉登昆在電腦俱樂部開設中文電腦課程，並曾以英文授課，從未間斷。多年來，他親切耐心地指導學員，累積學生人數以百計。村民們都尊稱他為「劉老師」。只要有人電腦出現問題，他總是親自登門協助維修，熱心服務讓大家暱稱他為「電腦911」。

曾經是劉登昆學生，也是拉古那伍茲村華人聯誼會現任會長的楊平飛，對劉登昆充滿感激說，「只要劉老師開課，報名總是秒殺。他教會我們使用電腦的工具，改變了我們的生活，也為我們開啟了一扇通往世界的大門。」