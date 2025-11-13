我的頻道

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

好市多11月新商品 這5項獲推薦

內陸山區18號公路與330號公路連續2起意外 20多人受傷

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
公交事故救援現場。（聖伯納汀諾縣消防局）
公交事故救援現場。（聖伯納汀諾縣消防局）

綜合多家媒體報導，南加州內陸聖伯納汀諾山區近日連續發生重大交通事故。11日上午，一名女子駕車在18號公路墜下約200呎山坡，消防人員動用繩索救援成功脫險。而在前日晚間，一輛載有橙縣教會團體的巴士在330號公路翻覆，造成20多人受傷，所幸均無生命危險。

11日上午9時45分左右，一名女子駕車行經大熊湖（Big Bear Lake）以西約10哩處的崎嶇山路時，疑因失控衝出道路，車輛翻落在約200呎深山谷，翻覆後車頂著地。根據加州公路巡警局（CHP）報告，駕車女子頭部受傷被困車內，現場目擊者嘗試救援但無法接近。

聖伯納汀諾縣消防局接獲報案後，派出垂降救援隊前往現場。消防人員冒險攀越陡峭岩壁，抵達車輛位置後得以救援。經過近兩小時努力，救援人員於當天上午11時40分前將受困女子吊升回公路，隨即轉送雪谷（Snow Valley），再由直升機送往附近醫院。

目前，警方尚未公布女子的傷勢。事故導致18號公路一度實施單向通行，消防人員在現場指揮交通以維持救援秩序。

而9日晚近9時，當地也發生另一起重大車禍。車禍發生330號公路，導致一輛載有36人的巴士在Running Springs附近翻覆，造成26人受傷，其中3人重傷。

據聖伯納汀諾縣消防局表示，發生車禍巴士載有聖塔安那「聖母瓜達露佩天主教堂」的教友，正結束在Angelus Oaks附近三天青年靈修退省營會，準備返回橙縣途中發生意外。

橙縣教區（Diocese of Orange）10日早上發表聲明指出，這場活動在納瓦夸營地（Camp Nawakwa）舉行，共約125人參加。教區感謝各救援單位迅速協助，並表示全體教友將為傷者祈禱。

消防局表示，經過救援，20名傷者被送往附近醫院，其餘人輕傷婉拒治療。多名目擊者稱巴士在翻覆前疑似起火。一名目擊者回憶說：「司機一路在煞車，到轉彎處時就感覺要翻了，他猛打方向盤想靠牆停下，但沒成功。」

所有乘客最終成功逃出車外，部分人從車頂緊急逃生艙脫困。加州公路巡警局目前正調查事故原因，警方表示沒有跡象顯示司機酒駕或吸毒。

聖伯納汀諾縣消防局指出，2025年初該局曾舉行巴士翻覆救援演習，多名參與9日晚間救援的隊員正是當時受訓人員，使他們能在這次真實事故中迅速行動，發揮訓練成果。

