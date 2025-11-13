不敵網購 河濱90年女裝店關門

我的頻道

記者啟鉻／河濱報導
河濱一家經營超過90年的女裝店「Stephenson Cree」，宣布月底前關閉。（記者啟鉻／攝影）
河濱一家經營超過90年的女裝店「Stephenson Cree」，宣布月底前關閉。（記者啟鉻／攝影）

位於河濱市南部商業聚落Brockton Arcade的一家服飾小店，將在感恩節前後停業。這間名為「Stephenson Cree」的女性服飾店，是當地經營超過90年家族企業的最後一家店鋪，象徵著一段河濱地方商業文化的消逝。其停業原因是不敵網購興起與女性服飾消費觀念改變。

本報記者10日探訪「Stephenson Cree」，看到櫥窗內貼有「STORE CLOSING SALE」清倉銷售標誌。附近商家也大都知道了這個消息，對經營多年店舖關閉感到惋惜，很有些依依不捨。「Stephenson Cree」的歇業，不僅代表一家店的結束，也象徵一段河濱地方商業文化的消逝。

河濱一家經營超過90年的女裝店「Stephenson Cree」，櫥窗內貼有「S...
河濱一家經營超過90年的女裝店「Stephenson Cree」，櫥窗內貼有「STORE CLOSING SALE」字樣。（記者啟鉻／攝影）

據當地媒體報導，店主克麗（Corol Cree）近日決定退休，結束這家她經營超過30年的服飾店，現年69歲的克麗因健康原因，行動不如以往靈活。克麗家族的服飾事業始於1933年。當時，她的祖父母Meredith and Peggy Cree與外曾祖母Corol Stephenson在河濱市中心創立「Peggy Cree Shop」，主打優雅女裝。家族不斷拓展事業版圖，先後開設以家族命名的童裝店、少女服飾店、成熟女裝店，幾乎能滿足一位女性從童年到晚年的穿衣需求。1993年，家族兩家店「Cree's」與「Stephenson's」合併為「Stephenson Cree」，由克麗擔任店長並於四年後接手經營。

圖為原先店內展示女裝服飾品。（Stephenson Cree官網）
圖為原先店內展示女裝服飾品。（Stephenson Cree官網）

克麗回憶，過去傳統紙質報紙是最重要的宣傳管道，「那時候你不可能不在報紙登廣告。」每次廣告一經見報，前來購買服飾排隊的人龍會繞過街角。然而時代變遷，消費購物習慣也隨之改變。她感嘆說：「人們不再為了婚禮或上教堂打扮，男人也少穿西裝。年輕人對服務不感興趣，只在乎價格。」尤其隨著網路購物興起與疫情衝擊，客群漸老化。許多顧客不再染髮，甚至意識到「自己衣櫃裡早已堆滿衣服」。

年逾七旬的老顧客Louise Moore在停業前特地前來選購。她說：「這家店就像一種傳統象徵，衣服漂亮、服務周到，我真的很不捨。」另一位顧客Debbie Schwartz則表示：「我來是為了看看特賣，也是為了跟店家道別。這裡是河濱市的經典之一。」

如今「Stephenson Cree」店內陳列空蕩，連模特兒、衣架、家具與展示架都掛上出售標籤，甚至地下室裡的老物件，標籤印表機、縫紉機與擦鞋盒也成為「清倉品」。

