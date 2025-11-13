我的頻道

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

羅麗惠母女 同獲僑委會大獎

本報記者／洛杉磯報導
曼哈頓酒店集團的董事長羅麗惠（Kitty Lo）日前獲得第27屆海外台商磐石獎。（羅麗惠提供）
來自台灣的南加母女企業家雙雙獲得台灣政府大獎。曼哈頓酒店集團的董事長羅麗惠（Kitty Lo）日前獲得第27屆海外台商磐石獎，其大女兒高子晴獲得僑委會2025年全球青商潛力之星獎，母女雙雙獲獎，彰顯華人在美國奮鬥成果得到官方認同。

曼哈頓酒店集團的董事長羅麗惠（Kitty Lo）日前獲得第27屆海外台商磐石獎，圖為台灣總統賴清德（左）為其頒獎。（羅麗惠提供）
羅麗惠來美後從事旅館業，2012年看準美國觀光發展潛力，事業高峰時曾擁有14間酒店。她不僅事業成功，多年來熱心服務社區，平日熱心公益捐贈毛毯衣物等物資，今年年初洛杉磯野火肆虐時，將其在橙縣的三家旅館各十個房間捐出，免費給那些因野火無家可歸或家裡停電的民眾入住。

羅麗惠（左七）在第27屆海外台商磐石獎頒獎典禮上和親友合影。（羅麗惠提供）
羅麗惠說，磐石獎對她不僅是獎項，更是一份責任。她不僅在南加創立MHG慈悲獎學金基金會，幫助百餘名低收入家庭學子，還資助多名台灣大林和苗栗的新住民小孩。日前她回台，除接受磐石獎，更重要是攜手嘉義大林鎮鎮長許有疆及苗栗公館鄉長何在鑫，伸手為64名新住民家庭的小孩點亮人生方向。

她實地來到大林和苗栗探訪新住民家庭，和父母孩子聊天，了解他們的需求和夢想。（羅麗惠提供）
羅麗惠和嘉義大林鎮鎮長許有疆（左）。（羅麗惠提供）
她前往大林和苗栗探訪新住民家庭，和父母孩子聊天，了解他們的需求和夢想。她說，她會資助這些孩子直到其高中畢業，但她不想只是物質的援助，還希望能幫助他們通過教育改變自己的命運。

羅麗惠大女兒高子晴是倫敦商學院財經碩士，這次獲得全球青商潛力之星獎也是實至名歸。（羅麗惠提供）
羅麗惠和兩個女兒合影。（羅麗惠提供）
她的大女兒高子晴是曼哈頓酒店集團執行長，她面對市場競爭與挑戰，積極推行公司營運轉型，強化成本控制與收益管理，並引入標準化的作業流程與關鍵績效指標，大幅提升公司整體表現，幫助酒店平均入住率達到99.2%。她還建立「每日營運追蹤制度」，要求各部門每日提交關鍵數據報表，包括住房率、RevPAR、銷售轉換率、客訴回應、清潔與維護檢核等指標，並於每周進行跨部門營運會議，強化即時回應與問題解決能力。同時為酒店制定升級策略，包括營運數據化和 AI客服機器人服務。

