南加本周迎暴雨 11/13是降雨高峰

南加州本周迎來暴雨。(取自Pexels)

一場中至強等級的太平洋風暴正逐步形成，預計將於12日（周三）進入南加州 地區，並在周末前帶來顯著降雨。

根據KTLA5電視台報導，12日大部分濕氣將集中於聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）與聖塔芭芭拉縣，之後系統將於13日早晨移入范杜拉縣與洛杉磯縣。

KTLA電視台氣象學家迪卡洛（Henry DiCarlo）表示，「周四一定會下雨。這場風暴將覆蓋整個南加 州，也就是說，幾乎每個地區都會有不同程度的降雨。」

根據國家氣象局（NWS）資料，風暴將於13日上午晚些時候至當天夜間達到高峰，屆時約90%的降雨量將集中落下。

氣象局預測，沿海及內陸山谷地的降雨量約為1至2吋，而山區與山麓地帶則可能達2至4吋。氣象人員補充說，「部分區域若出現5吋雨量，也不令人意外。」

這場風暴的到來，預示著南加州將迎來本季首波大規模降雨，提醒民眾提前做好防雨與道路安全準備。

氣象專家指出，本周侵襲南加州的這場風暴移動速度相當快，主要降雨與風勢將在6至8小時內結束。KTLA氣象學家迪卡洛表示，「這是一場快速移動的風暴，主要能量將在短時間內通過。」

根據美國國家氣象局的預測，當局可能會對易淹水地區和近期山火 燒灼區發布洪水監測警報，提醒居民提高警覺。

此外，13日風暴高峰期至14日，有小機率出現雷暴。氣象局指出：「任何形成的雷暴都可能伴隨閃電、局部強陣風、豪雨，甚至小冰雹。」預期的影響包括：交通延誤與道路積水、溪流水位上升、山火燒灼區可能發生突發性洪水與土石流、降雪線預計維持在約8000呎，直至風暴尾聲時才可能下降至6000至8000呎間，並帶來少量降雪。

氣象學家表示，14日的降雨將轉為間歇性陣雨，整體風暴系統預計於當天逐步離開南加州，周末天氣將轉為乾燥但偏涼。不過氣象局也提醒，下周初可能還有另一波風暴接近。