網路安全專家：數百萬條詐騙訊息來自南加

聯邦貿易委員會報告指出，手機詐騙訊息已在過去一年，造成美國人近5億美元的損失。（取自Unsplash / DuoNguyen）

網路安全專家、來自網路保安公司Unit221B的庫恩（Ben Coon）指出，有數百萬條詐騙 訊息據稱是來自南加州 ；而據聯邦貿易委員會報告稱，這些詐騙訊息已在過去一年，導致美國人損失近5億美元。庫恩追蹤暗網上的詐騙活動，並正在調查「SIM卡農場」，這是網路犯罪分子用來傳送大量垃圾訊息和電話的設施。

最近在紐約發現的一個龐大SIM卡農場，能夠每分鐘發放約3000萬條訊息。該運作能使行動通訊基地台不堪重荷，當中部分設備已被美國聯邦特勤局（US Secret Service）拆除。特勤局的調查特別指出，雖然這些農場主要用作詐騙或其他牟利的網路犯罪活動，但卻有潛在能力破壞關鍵的基礎設施。

聯邦特勤局轄下的「先進威脅阻斷小組」（Advanced Threat Interdiction Unit）從這個紐約SIM卡農場搜獲了設備，當中存放著超過10萬張SIM卡，是用以進行各種犯罪活動的，包括針對美國政府官員的虛假警報。儘管聯邦特勤局今次這行動規模龐大，但至今無人被捕。

庫恩認為，類似的SIM卡農場可能也存在於南加 州，引致詐騙訊息的氾濫。他指出，這些行動通常組織嚴密、運作專業，所用的設備有時會偽裝成其他電子產品走私到美國。SIM卡農場背後的技術所能傳送巨量訊息的速度和數量，是個人用戶無法達至的，使這些技術成為網路犯罪分子的重要工具。