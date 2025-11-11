我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

網路安全專家：數百萬條詐騙訊息來自南加

編譯組／綜合報導
聯邦貿易委員會報告指出，手機詐騙訊息已在過去一年，造成美國人近5億美元的損失。（取自Unsplash / DuoNguyen）
聯邦貿易委員會報告指出，手機詐騙訊息已在過去一年，造成美國人近5億美元的損失。（取自Unsplash / DuoNguyen）

網路安全專家、來自網路保安公司Unit221B的庫恩（Ben Coon）指出，有數百萬條詐騙訊息據稱是來自南加州；而據聯邦貿易委員會報告稱，這些詐騙訊息已在過去一年，導致美國人損失近5億美元。庫恩追蹤暗網上的詐騙活動，並正在調查「SIM卡農場」，這是網路犯罪分子用來傳送大量垃圾訊息和電話的設施。

最近在紐約發現的一個龐大SIM卡農場，能夠每分鐘發放約3000萬條訊息。該運作能使行動通訊基地台不堪重荷，當中部分設備已被美國聯邦特勤局（US Secret Service）拆除。特勤局的調查特別指出，雖然這些農場主要用作詐騙或其他牟利的網路犯罪活動，但卻有潛在能力破壞關鍵的基礎設施。

聯邦特勤局轄下的「先進威脅阻斷小組」（Advanced Threat Interdiction Unit）從這個紐約SIM卡農場搜獲了設備，當中存放著超過10萬張SIM卡，是用以進行各種犯罪活動的，包括針對美國政府官員的虛假警報。儘管聯邦特勤局今次這行動規模龐大，但至今無人被捕。

庫恩認為，類似的SIM卡農場可能也存在於南加州，引致詐騙訊息的氾濫。他指出，這些行動通常組織嚴密、運作專業，所用的設備有時會偽裝成其他電子產品走私到美國。SIM卡農場背後的技術所能傳送巨量訊息的速度和數量，是個人用戶無法達至的，使這些技術成為網路犯罪分子的重要工具。

詐騙 加州 南加

上一則

航班哭鬧娃、遮陽板大戰影片瘋傳 引機上禮儀、育兒論戰

下一則

加強瀏覽器隱私 不只加州人受惠

延伸閱讀

想提神選印度奶茶和咖啡皆可 專家提醒留意一件事

想提神選印度奶茶和咖啡皆可 專家提醒留意一件事
水瓶未定期清洗恐成為細菌溫床 「比馬桶還髒」

水瓶未定期清洗恐成為細菌溫床 「比馬桶還髒」
航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
水瓶未定期清洗　可能「比馬桶還髒」

水瓶未定期清洗　可能「比馬桶還髒」
簡訊詐騙猖獗 中國犯罪集團靠SIM卡農場3年騙逾10億

簡訊詐騙猖獗 中國犯罪集團靠SIM卡農場3年騙逾10億

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30