食品券削減 慈善單位送百元超市禮卡

「天使食物計畫」近日開始發放價值100美元的Ralphs超市禮卡。（Project Angel Food網頁）

洛杉磯 KTLA 報導，致力於為重病患者提供免費醫療配膳餐的非營利組織「天使食物計畫」（Project Angel Food），近日開始向因聯邦糧食補助計畫（SNAP）縮減而失去福利的客戶，發放價值100美元的Ralphs超市禮品卡，以協助他們渡過糧食短缺的難關。

執行長阿尤布（Richard Ayoub）於上周五在Instagram上宣布這項行動，指出該計畫是因應SNAP補助縮水及聯邦政府關門所造成的持續性影響。阿尤布表示，組織已於當天開始將禮品卡送達受影響的客戶，並於周末持續發放。

「由於他們失去了福利，我們今天立即開始配送，並將持續整個周末。」阿尤布說，「僅僅幾個小時，回饋就非常熱烈。」

阿尤布分享了一位名為珍（Jane）的Sawtelle居民的訊息。她感謝該非營利組織的即時協助，表示所收到的餐點比以往任何食物都更健康，而這張超市禮品卡更像是「意想不到的救命繩」。她也特別提到隨卡附上的親筆信，形容那是「非常有意義的心意」，讓她覺得自己「疲憊的心靈被重新鼓舞」。

這項禮品卡計畫是「天使食物計畫」長期以來在洛杉磯推動糧食援助工作的最新行動。該組織於1989年由威廉森（Marianne Williamson）創立，最初隸屬於洛杉磯生活中心（Los Angeles Center for Living）旗下的外展服務，為感染HIV/AIDS的病患送餐。隨著時間推進，服務對象已擴大至罹患癌症 、心臟病 、阿茲海默症及糖尿病等重症的男女及孩童。

根據官網資料，目前「天使食物計畫」每年配送超過150萬份餐點，累計已提供超過1800萬份餐點。該組織仰賴約4700名志工支援，經費來源包括個人捐款、企業與基金會贊助、政府補助及各類慈善活動。

目前的餐食配送僅限於洛杉磯縣境內。凡因病無法自行備餐的居民，可透過客戶服務專線（323-845-1810）申請加入餐食計畫。若有意投入志願服務，可洽志工部門（323-845-1816）或造訪官網 angelfood.org。