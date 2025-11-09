加州家庭陸續收到全額糧食券

隨著美國政府持續停擺，影響糧食券發放，一名男子手持標語牌「SNAP餵養家庭」。(路透)

儘管聯邦是否全額發放糧食券尚有爭論，ABC 7電視台報導，加州 家庭7日起陸續收到糧食補助計畫（Calfresh）福利。有觀眾接受ABC 7電視台採訪表示，她的帳戶，已「全額入帳」。

加州是對川普 政府提起訴訟的22個州之一，指控聯邦政府以停擺為由，「拒絕提供SNAP／CalFresh（加州版SNAP計畫）福利資金是非法的」。

根據報導，羅德島的聯邦法官麥康諾（Judge John J. McConnell Jr.）6日下令川普政府尋找資金，全額支付11月的SNAP福利。不過，川普政府已對該裁決提出上訴。

這項裁決是回應城市及非營利組織的訴訟挑戰，後者批評政府僅願意支付最高福利金額的65%。川普政府上月曾表示，因聯邦政府停擺，11月將完全不發放福利。

加州有超過500萬人依賴糧食券，南加州多個非营利團體呼籲州政府補足糧食援助資金。

同時，非营利组织YMCA全州各分會也伸出援手，擴大糧食援助服務。洛杉磯 的FeedLA與YMCA合作，在洛杉磯縣分發價值超過700萬美元的食物，整個11月均持續進行，民眾無須會員資格即可領取。詳情請見https://www.ymcala.org/programs/social/feedla/