洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗

洛杉磯坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）傳出員工確診A型肝炎，洛縣衛生局呼籲曾於10月24日至11月1日到店用餐的民眾儘速接種疫苗。（取自Google地圖）

洛杉磯縣公共衛生局表示，坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）一名員工確診A型肝炎，該員工在具傳染力期間曾上班。衛生局提醒，曾於10月24日至11月1日期間到過該店的民眾，可能感染病毒，應盡快接種A型肝炎疫苗 ，降低感染風險。

目前調查尚未發現其他病例，公共衛生局已展開追蹤，並與餐廳合作，安排所有未具免疫力 的員工接種疫苗。衛生局指出，若曾完整接種A型肝炎疫苗，或過去曾感染A型肝炎，被視為已有免疫力，無須再次接種。但對年長者或免疫力較低者，除接種疫苗外，也可考慮施打A型肝炎免疫球蛋白（immune globulin）以增加保護力。若對自身免疫狀態不確定，建議聯繫醫師諮詢。

衛生局表示，未具免疫力且在該期間到過餐廳的民眾，應立即聯繫藥局或醫療機構接種疫苗。若無保險 、保險不足或無法及時取得疫苗，可致電公共衛生資訊專線1-833-540-0473，服務時間為每日上午8時至晚8時。

此外，暴露後若出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等症狀，應盡速就醫評估是否感染A型肝炎。

A型肝炎是有高度傳染性的疾病，可能症狀輕微，也可能病程長達數月，少數嚴重病例恐致死亡。病毒主要透過進食受污染食物、水或接觸受污染物品傳播，來源通常為感染者排泄物中極微量的病毒。