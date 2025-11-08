我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）傳出員工確診A型肝炎，洛縣衛生局呼籲曾於10月24日至11月1日到店用餐的民眾儘速接種疫苗。（取自Google地圖）
洛杉磯坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）傳出員工確診A型肝炎，洛縣衛生局呼籲曾於10月24日至11月1日到店用餐的民眾儘速接種疫苗。（取自Google地圖）

洛杉磯縣公共衛生局表示，坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）一名員工確診A型肝炎，該員工在具傳染力期間曾上班。衛生局提醒，曾於10月24日至11月1日期間到過該店的民眾，可能感染病毒，應盡快接種A型肝炎疫苗，降低感染風險。

目前調查尚未發現其他病例，公共衛生局已展開追蹤，並與餐廳合作，安排所有未具免疫力的員工接種疫苗。衛生局指出，若曾完整接種A型肝炎疫苗，或過去曾感染A型肝炎，被視為已有免疫力，無須再次接種。但對年長者或免疫力較低者，除接種疫苗外，也可考慮施打A型肝炎免疫球蛋白（immune globulin）以增加保護力。若對自身免疫狀態不確定，建議聯繫醫師諮詢。

衛生局表示，未具免疫力且在該期間到過餐廳的民眾，應立即聯繫藥局或醫療機構接種疫苗。若無保險、保險不足或無法及時取得疫苗，可致電公共衛生資訊專線1-833-540-0473，服務時間為每日上午8時至晚8時。

此外，暴露後若出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等症狀，應盡速就醫評估是否感染A型肝炎。

A型肝炎是有高度傳染性的疾病，可能症狀輕微，也可能病程長達數月，少數嚴重病例恐致死亡。病毒主要透過進食受污染食物、水或接觸受污染物品傳播，來源通常為感染者排泄物中極微量的病毒。

疫苗 免疫力 保險

上一則

云南白藥牙膏中草藥配方 唯一授權美國太子行

下一則

打擊毒品 加州公路巡警局4警犬完成400小時培訓

延伸閱讀

低劑量新冠疫苗 對年長者保護力不減 副作用基本相同

低劑量新冠疫苗 對年長者保護力不減 副作用基本相同
金屬價格連漲 洛市頻傳充電站銅線遭竊

金屬價格連漲 洛市頻傳充電站銅線遭竊
金屬價格連漲 洛市大量充電站銅線遭竊

金屬價格連漲 洛市大量充電站銅線遭竊
反科學公衛法案 43個州議會提逾420項法案 鼓吹反疫苗政策

反科學公衛法案 43個州議會提逾420項法案 鼓吹反疫苗政策
攻擊疫苗、牛奶安全、氟化物等 43州議會提了數百項反科學公衛法案

攻擊疫苗、牛奶安全、氟化物等 43州議會提了數百項反科學公衛法案
紀念原住民日+哥倫布日活動登場 洛市縣政府、郵局13日放假

紀念原住民日+哥倫布日活動登場 洛市縣政府、郵局13日放假

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」