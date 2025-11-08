我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

年輕華人用藝術視角看世界 錄像、裝置、繪畫展現多元題材

記者劉子為╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
畢業生王悅表示，CalArts最珍貴的特質在於「為學生提供資源與機會，而同時讓一切掌握在你自己手中」。（Catherine Wang提供）
畢業生王悅表示，CalArts最珍貴的特質在於「為學生提供資源與機會，而同時讓一切掌握在你自己手中」。（Catherine Wang提供）

年輕的華人藝術家們都在創作什麼？加州藝術學院（CalArts）正在進行的畢業生展覽「Proxy, Chimera, Oracle」或許能給出答案。展覽集結34位藝術碩士畢業生作品，內容涵蓋錄像、裝置、攝影與繪畫等多種形式。該展覽目前正在洛杉磯市中心的The Reef展出，展期至11月22日。

華裔畢業生王悅（Catherine Wang）表示，CalArts最珍貴的特質，在於「為學生提供資源與機會，卻同時讓一切掌握在你手中」。她說：「每年的畢業展，正是這種教育理念的延伸，透過實作累積信心，為進入現實世界做好準備。」

本次展覽中有13位藝術家具華人或華裔背景，來自中國、台灣及北美各地。他們的作品題材多元：有的觀察社區變遷，有的從個人經驗出發，反思身分與制度，也有人探索材料與形式的變化。

對南加華人而言，朱思凝的「漫長的夢」（Still a Long Dream）可能最有親切感。她以華埠的朝代廣場的變遷為靈感，這裡曾是許多華人購物和聚會的地方，如今因改建和租金上漲逐漸冷清。朱思凝依據商場的平面圖，製作出多塊水泥板，將被丟棄物品的形狀–鞋印、塑膠袋、包裝盒的輪廓–壓印其上。

除關注社區記憶，也有不少作品以自身經驗為原點。柴曾傑的影像裝置「the water in me」以海水碳酸化的過程作比喻，表現他作為酷兒（Queer）華人，在不同文化與社會之間的轉換與適應。王恆宇則帶來一項為期半年的影像計畫，他每日拍攝三餐，將照片、文字與錄音組成裝置。這些重複的日常紀錄呈現紀律與時間的流動，也展現他在生活中尋找平衡與幽默的態度。

此外，也有藝術家將焦點放在創作過程本身。范思琪的「Disorientation」將兩把倒置的兒童椅結合成側桌，並以粗麻布、石膏、水泥與陶質紋理構成層疊壁面。熟悉的家居物件被翻轉重組，讓觀眾在秩序與混亂之間重新尋找平衡。

劉美析的「Days Adrift」以炭粉、墨與宣紙為媒材，讓創作過程成為冥想。每道筆觸皆與材料對話，畫面在控制與放手間流動，展現東方筆墨感性與當代抽象的交融。

范思琪的「Disorientation」將兩把倒置的兒童椅結合成側桌，並在牆上以...
范思琪的「Disorientation」將兩把倒置的兒童椅結合成側桌，並在牆上以粗麻布、石膏、水泥與陶質紋理構成層層疊疊的壁面。（Siqi Fan提供）
劉美析的「Days Adrift」以炭粉、墨與宣紙為媒材，讓創作過程成為一種冥想...
劉美析的「Days Adrift」以炭粉、墨與宣紙為媒材，讓創作過程成為一種冥想。（Julian Clay Shelton提供）
本次展覽中有13位藝術家具有華人或華裔背景。圖為來自台灣的畢業生劉縉寧的作品「S...
本次展覽中有13位藝術家具有華人或華裔背景。圖為來自台灣的畢業生劉縉寧的作品「Sac」。（Julian Clay Shelton提供）
在王恆宇的「Perception, Projection, Progressio...
在王恆宇的「Perception, Projection, Progression」作品中，他每天拍下自己的三餐，將照片、文字與錄音結合成裝置。（Julian Clay Shelton提供）
加州藝術學院畢業生朱思凝的作品「漫長的夢」，以洛杉磯華埠的朝代廣場的變遷為靈感。...
加州藝術學院畢業生朱思凝的作品「漫長的夢」，以洛杉磯華埠的朝代廣場的變遷為靈感。（Julian Clay Shelton提供）
柴曾傑的影像裝置「the water in me」以海水碳酸化的過程作比喻，表現...
柴曾傑的影像裝置「the water in me」以海水碳酸化的過程作比喻，表現他作為酷兒華人，在不同文化與社會之間的轉換與適應。（Siqi Fan提供）

華人 華裔 加州

上一則

紐森取代川普 出席巴西COP30氣候變遷大會

下一則

洛杉磯市裸男闖公寓施暴 遭79歲屋主開槍擊斃

延伸閱讀

大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用

大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用
美國中華藝術學會「新春」聯展 展出侯北人墨寶

美國中華藝術學會「新春」聯展 展出侯北人墨寶
8歲童發揮藝術天賦 賣自製別針扭蛋

8歲童發揮藝術天賦 賣自製別針扭蛋
「御瓷紋章」皇家瓷器收藏展世界日報五十周年慶隆重鉅獻　中西藝術交融的典藏盛宴

「御瓷紋章」皇家瓷器收藏展世界日報五十周年慶隆重鉅獻　中西藝術交融的典藏盛宴
氣味結合藝術文物 探索千年神秘力量

氣味結合藝術文物 探索千年神秘力量
8歲陳禹棠熱愛繪畫體重僅11公斤 作品在罕病藝術展亮相

8歲陳禹棠熱愛繪畫體重僅11公斤 作品在罕病藝術展亮相

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」