國家公園最佳游泳聖地 前二名在加州

加州國王峽谷國家公園的穆爾岩。(National Park Service官網)

沙漠太陽報報導,「戶外雜誌」(Outdoor Magazine)日前公布「美國國家公園九大最佳游泳聖地」(9 Best Swimming Holes in Our National Parks),加州 景點勇奪前兩名。Outside專欄作家艾佛里爾(Graham Averill)表示,「國家公園有多樣化保護景觀,包含全國一些最純淨、令人驚嘆的美麗游泳地點,如瀑布深潭和冰冷的荒野湖泊等。」

排名第一是加州國王峽谷國家公園(Kings Canyon National Park)的穆爾岩(Muir Rock)。

穆爾岩的名字源於一塊巨大的花崗岩,這塊岩石經常被遊客當作臨時跳板。游泳的區域即位於國王河(Kings River)旁,河流穿過公園峽谷。「從岩石上跳入下面翠綠的深潭,是這個地方長久以來的傳統」。

Outside報導指出,這是一個深15呎(約4.5公尺)高的跳躍空間,屬家庭友好類型,但下面的水很冷,峽谷壁陡峭,建議在正午時分,陽光最強時來訪。在一段當地傳說中提到,著名環保主義者穆爾(John Muir)經常在這塊岩石上停留,向欣賞風景的路人發表關於保護土地重要性談話。

第二名是加州雷斯岬國家海岸(Point Reyes National Seashore)的貝斯湖(Bass Lake)。

遊客來到此處,可能最先想到的景點是其海灘,但根據國家公園管局聲明,公園有許多游泳地,包括池塘、潟湖和「由大規模山崩形成」的貝斯湖、水晶湖(Crystal)、海洋湖(Ocean)、鵜鶘湖(Pelican)和野貓湖(Wildcat)等。

根據該雜誌,貝斯湖「隱藏在菲利普伯頓(Philip Burton )荒野的常綠森林中」,是一幅完美畫面。「這片水域座落於一個1萬年前因山崩形成的凹地中,擁有數個隱蔽水灣讓民眾漂浮,岸邊有些粗壯的松樹上懸掛繩索鞦韆,遊客可盡情揮灑歡樂。」民眾可上https://www.outsideonline.com/adventure-travel/national-parks/swimming-holes-national-parks/ 查尋更多訊息。