國家公園最佳游泳聖地 前二名在加州

加州國王峽谷國家公園的穆爾岩。（National Park Service官網）

沙漠太陽報報導，「戶外雜誌」（Outdoor Magazine）日前公布「美國國家公園九大最佳游泳聖地」（9 Best Swimming Holes in Our National Parks），加州 景點勇奪前兩名。Outside專欄作家艾佛里爾（Graham Averill）表示，「國家公園有多樣化保護景觀，包含全國一些最純淨、令人驚嘆的美麗游泳地點，如瀑布深潭和冰冷的荒野湖泊等。」

排名第一是加州國王峽谷國家公園（Kings Canyon National Park）的穆爾岩（Muir Rock）。

穆爾岩的名字源於一塊巨大的花崗岩，這塊岩石經常被遊客當作臨時跳板。游泳的區域即位於國王河（Kings River）旁，河流穿過公園峽谷。「從岩石上跳入下面翠綠的深潭，是這個地方長久以來的傳統」。

Outside報導指出，這是一個深15呎（約4.5公尺）高的跳躍空間，屬家庭友好類型，但下面的水很冷，峽谷壁陡峭，建議在正午時分，陽光最強時來訪。在一段當地傳說中提到，著名環保主義者穆爾（John Muir）經常在這塊岩石上停留，向欣賞風景的路人發表關於保護土地重要性談話。

第二名是加州雷斯岬國家海岸（Point Reyes National Seashore）的貝斯湖（Bass Lake）。

遊客來到此處，可能最先想到的景點是其海灘，但根據國家公園管局聲明，公園有許多游泳地，包括池塘、潟湖和「由大規模山崩形成」的貝斯湖、水晶湖（Crystal）、海洋湖（Ocean）、鵜鶘湖（Pelican）和野貓湖（Wildcat）等。

根據該雜誌，貝斯湖「隱藏在菲利普伯頓（Philip Burton ）荒野的常綠森林中」，是一幅完美畫面。「這片水域座落於一個1萬年前因山崩形成的凹地中，擁有數個隱蔽水灣讓民眾漂浮，岸邊有些粗壯的松樹上懸掛繩索鞦韆，遊客可盡情揮灑歡樂。」民眾可上https://www.outsideonline.com/adventure-travel/national-parks/swimming-holes-national-parks/ 查尋更多訊息。