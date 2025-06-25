我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

國家公園最佳游泳聖地 前二名在加州

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州國王峽谷國家公園的穆爾岩。（National Park Service官網）
加州國王峽谷國家公園的穆爾岩。（National Park Service官網）

沙漠太陽報報導，「戶外雜誌」（Outdoor Magazine）日前公布「美國國家公園九大最佳游泳聖地」（9 Best Swimming Holes in Our National Parks），加州景點勇奪前兩名。Outside專欄作家艾佛里爾（Graham Averill）表示，「國家公園有多樣化保護景觀，包含全國一些最純淨、令人驚嘆的美麗游泳地點，如瀑布深潭和冰冷的荒野湖泊等。」

排名第一是加州國王峽谷國家公園（Kings Canyon National Park）的穆爾岩（Muir Rock）。

穆爾岩的名字源於一塊巨大的花崗岩，這塊岩石經常被遊客當作臨時跳板。游泳的區域即位於國王河（Kings River）旁，河流穿過公園峽谷。「從岩石上跳入下面翠綠的深潭，是這個地方長久以來的傳統」。

Outside報導指出，這是一個深15呎（約4.5公尺）高的跳躍空間，屬家庭友好類型，但下面的水很冷，峽谷壁陡峭，建議在正午時分，陽光最強時來訪。在一段當地傳說中提到，著名環保主義者穆爾（John Muir）經常在這塊岩石上停留，向欣賞風景的路人發表關於保護土地重要性談話。

第二名是加州雷斯岬國家海岸（Point Reyes National Seashore）的貝斯湖（Bass Lake）。

遊客來到此處，可能最先想到的景點是其海灘，但根據國家公園管局聲明，公園有許多游泳地，包括池塘、潟湖和「由大規模山崩形成」的貝斯湖、水晶湖（Crystal）、海洋湖（Ocean）、鵜鶘湖（Pelican）和野貓湖（Wildcat）等。

根據該雜誌，貝斯湖「隱藏在菲利普伯頓（Philip Burton ）荒野的常綠森林中」，是一幅完美畫面。「這片水域座落於一個1萬年前因山崩形成的凹地中，擁有數個隱蔽水灣讓民眾漂浮，岸邊有些粗壯的松樹上懸掛繩索鞦韆，遊客可盡情揮灑歡樂。」民眾可上https://www.outsideonline.com/adventure-travel/national-parks/swimming-holes-national-parks/ 查尋更多訊息。

加州

上一則

24小時AI商店VenHub 進駐洛杉磯國際機場地鐵交通中心

下一則

階進慈善基金會 6月29日舉辦免費大型義診及法律教育講座

延伸閱讀

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰
加州這些地區 7/1調漲最低時薪 你漲了嗎？

加州這些地區 7/1調漲最低時薪 你漲了嗎？
因「閨蜜約會我前男友」加州學區賠了100萬

因「閨蜜約會我前男友」加州學區賠了100萬
疫後遺養多 金山收容犬安樂死比率寫12年新高

疫後遺養多 金山收容犬安樂死比率寫12年新高
加州推熱風險評分 助社區防高溫

加州推熱風險評分 助社區防高溫
科羅拉多州這座國家公園 懸崖下藏著700年前聚落

科羅拉多州這座國家公園 懸崖下藏著700年前聚落

熱門新聞

現代車輛車燈愈來愈亮，影響對向駕駛。（路透）

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

2025-06-22 23:04
好市多4.99美元的烤雞一直人氣不減，往往一上架就被掃蕩一空。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

2025-06-23 15:31
好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

2025-06-20 19:30
警方在被害夫婦的房屋進行調查。（美聯社）

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

2025-06-17 19:17

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除