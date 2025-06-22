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鄭博仁律所20周年 總部喬遷啟新章

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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鄭博仁聯合律師事務所20日在巴沙迪那市舉行創所20周年暨新總部喬遷慶典，創辦人鄭博仁律師感謝在場所有人的支持。（記者朱敏梓/攝影）
鄭博仁聯合律師事務所20日在巴沙迪那市舉行創所20周年暨新總部喬遷慶典，創辦人鄭博仁律師感謝在場所有人的支持。（記者朱敏梓/攝影）

加州知名法律機構鄭博仁聯合律師事務所（簡稱PPRCLAW）20日在巴沙迪那市舉行創所20周年暨新總部喬遷慶典，現場賓客雲集，近百企業代表、法律界人士與社區領袖到場，見證該律所邁向新里程。

2006年創立以來，PPRCLAW秉持「正義、協商、社區」三大核心價值，專注勞工法、商業訴訟、房地產法與民事權益等，累積數百宗成功案件。創辦人鄭博仁律師憑藉卓越訴訟實績，榮登洛杉磯「千萬美元俱樂部（即贏過最少一項千萬美元或更高的判決）」，是少數獲此殊榮的華裔律師之一。

「這20年來，我們的成長來自客戶的信任與社區支持。新總部落成，象徵著律所將以更宏觀的視野與更堅實的團隊，服務更廣泛社群。」鄭博仁表示，未來將進一步拓展國際法律服務與公益項目，鞏固在主流與多元社區間的橋樑角色。此次進駐巴沙迪那總部，PPRCLAW辦公空間現代專業，象徵邁向新發展階段，不僅持續服務在地社區，也準備迎接更多全美與國際法律挑戰。

鄭博仁在致詞中動情分享：「年輕時我們無所畏懼，但隨年齡增長，更多的是懷疑、恐懼與後悔。但今天你們的支持，讓我更有勇氣走下去。」

他特別提及一段個人經歷：選舉期間曾收到亞市居民Doug Myers的批評信，指他的文宣僅有中文。鄭博仁親筆回信並冒雨送到對方公司門前，最終兩人成為朋友。「我想傳達的訊息是：不同觀點可以互相理解與包容，我們可以一起讓社區更好。」

鄭博仁出生美國，精通中英文，擁有多年訴訟與調解經驗。除法律專業外，他還熱心公共服務，曾任亞凱迪亞市長，長期推動公共安全、青年發展及經濟繁榮政策。他也曾應邀至北京大學等知名學府講授法律實務，並多次接受主流媒體訪問，針對勞資糾紛與民權議題發聲，是南加州法律界具代表性的華裔之聲。

聯邦眾議員趙美心表示，她多年前就曾參加鄭博仁律所的創所開幕典禮，如今見證其律所茁壯成長，備感欣慰。「鄭博仁是兼具法律專業與公共責任感的領袖。他代表客戶在性騷擾案件中成功爭取600萬美元賠償，展現訴訟實力；他還透過中文電子報與社群媒體普及法律常識，讓移民社區更容易接觸司法資源。」

趙美心指出，鄭博仁在公共事務上的表現，同樣令人敬佩。「他曾擔任亞凱迪亞市長，在疫情高峰期發起60天為第一線人員提供餐點行動，捐贈醫療物資、穩定市政預算，推動退伍軍人與警民合作計畫，讓亞市成為洛縣最安全城市之一。」

當天活動由前加州眾議員伍國慶主持，出席民選官員還包括亞凱迪亞副市長王愛琳、市議員高卿、傅達文、前市議員戴守真、聖蓋博市議員丁言愉、羅斯密市議員鄧樹燦及蒙市前市長饒穎凡等。

鄭博仁聯合律師事務所的巴沙迪那新總部，象徵律所邁向新發展階段，準備迎接更多全美與...
鄭博仁聯合律師事務所的巴沙迪那新總部，象徵律所邁向新發展階段，準備迎接更多全美與國際法律挑戰。（記者朱敏梓/攝影）
聯邦眾議員趙美心（右）表彰鄭博仁為華人社區做出的貢獻。（記者朱敏梓/攝影）
聯邦眾議員趙美心（右）表彰鄭博仁為華人社區做出的貢獻。（記者朱敏梓/攝影）
聖蓋博市議員丁言愉（右）為鄭博仁頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
聖蓋博市議員丁言愉（右）為鄭博仁頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

亞凱迪亞 加州 眾議員

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