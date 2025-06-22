我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

傳統書店轉型「策展式經營」 成為社區文化交流平台

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
實體書店提供的專業與溫度，是網購中冷冰冰演算法所無法比擬的。（示意圖，取自Pixabay）
實體書店提供的專業與溫度，是網購中冷冰冰演算法所無法比擬的。（示意圖，取自Pixabay）

根據Author Media等綜合媒體資訊，雖然書店不再是購書首選地點，但一些堅持下來的書店，正以全新面貌，緩慢而堅定完成轉型。他們不再只是「賣書」的地方，更成為社區的文化空間、思想交流平台及生活品味格調的象徵。

許多書店將咖啡館、藝術展覽、讀書會、音樂表演等元素納入書店空間，讓顧客來這裡不只是購買，而是停留。走進洛杉磯某些獨立書店，會發現人們一邊喝咖啡、一邊閱讀，或在角落參加小型詩歌朗讀會。這些活動或許不能帶來直接收益，卻為書店注入生命力，也讓它與社區連結更緊密。

此外，現今的小書店更傾向主題明確、風格獨具。他們了解顧客，知道什麼書能激起共鳴，也樂於推薦值得閱讀的書。這種「策展式經營」，讓人重新體會書店的專業與溫度，是網購中冷冰冰的演算法所無法比擬的。

同時，也有書店結合電商平台，透過線上接單、寄送、預訂，打破空間與地域限制。這些彈性調整，讓書店在維持傳統風貌同時，具備在數位時代生存的能力。

未來實體書店還有存在的空間嗎？答案或許並不在數字裡，而在對「閱讀」這件事的理解。書店，不只是賣書的地方，它是城市中一個可以靜下來的角落，一種人與人之間不靠螢幕就能發生連結的方式。如果仍相信閱讀需要空間與氛圍，那麼書店就不會消失。

洛杉磯 電商

上一則

網購+貿易戰衝擊 IKEA長堤店熄燈

下一則

房市好壞參半 高利率下有議價空間

延伸閱讀

曼菲斯市長險被綁臉書發聲 嫌犯就逮搜出電擊槍、繩子、膠帶

曼菲斯市長險被綁臉書發聲 嫌犯就逮搜出電擊槍、繩子、膠帶
仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅

仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅
道奇聲援移民社區受阻 球團稱擇期公布捐款100萬計畫

道奇聲援移民社區受阻 球團稱擇期公布捐款100萬計畫
反猶案暴增 舊金山表態：仇恨零容忍、絕不姑息

反猶案暴增 舊金山表態：仇恨零容忍、絕不姑息
可樂娜公園聯盟年度籌款 9/30戶外夜市登場

可樂娜公園聯盟年度籌款 9/30戶外夜市登場
市長參選人曼達尼訪中華公所 承諾定期回訪華埠

市長參選人曼達尼訪中華公所 承諾定期回訪華埠

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59
警方驅趕示威人群。路透社

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

2025-06-14 22:03
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
好市多將為金鑽會員推出一項全新專屬福利——每月10美元的外送抵用金。（本報檔案照）

好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

2025-06-16 17:45

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線