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美西華人學會6月8日講座 徐永泰分析關稅貿易戰

洛杉磯訊
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美西華人學會將在6月8日下午舉辦主題講座，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰從政經、金融及學術角度分析關稅貿易戰形勢，探索應變之策。（美西華人學會提供）
美西華人學會將在6月8日下午舉辦主題講座，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰從政經、金融及學術角度分析關稅貿易戰形勢，探索應變之策。（美西華人學會提供）

眼花繚亂的關稅貿易戰下，如何破局見到曙光？美西華人學會將在8日下午舉辦主題講座，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰從政經、金融及學術角度分析形勢，探索應變之策。

美國實施的關稅政策，正打破長期固有的世界經貿秩序，全球眾多國家和地區面對震驚與困惑，金融市場劇烈波動，美債收益率也是上下起伏，拋售與風險投資拉鋸，黃金價格一度飆升至歷史高位，全球貿易穩健面臨挑戰。

回顧歷史，1860年南北內戰中，在北方占據優勢的共和黨通過關稅手段限制國外貿易，迫使南方棉花和農產品出口貿易受阻，使民主黨佔多數的南方陷入財務困境，北方從而在戰爭中占據優勢。美國近年針對貿易逆差問題采取一系列措施，世界兩大經濟體逐漸脫鉤，商貿對話也進入前所未有僵局。

中美關係有沒有轉機的可能？貿易戰是否還會繼續惡化？6月8日下午2時至4時，洛杉磯僑教中心簡報室（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）的專題講座，期待為民眾答疑解惑。美西華人學會會長劉榮文和理事長林錫智歡迎各界人士光臨。

關稅 華人 貿易戰

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