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政大校長率團訪世報 探討AI與新聞教育

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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國立政治大學校長李蔡彥（左四）率領代表團，拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右三）。（記者朱敏梓／攝影）
國立政治大學校長李蔡彥（左四）率領代表團，拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右三）。（記者朱敏梓／攝影）

國立政治大學校長李蔡彥6月1日率領代表團拜會洛杉磯世界日報，與同為政大校友的社長于趾琴進行交流。雙方就AI技術在教育與媒體的應用、新聞人才的培育困境等議題，進行廣泛討論。

李蔡彥此次來訪南加州，率領團隊參訪大學與智庫，深化雙方交流。他表示，此行共參訪聖地牙哥加大、爾灣加大、洛杉磯加大與南加大四所高等學府，並拜訪蘭德智庫。他指出，政大一向以國際化為特色，早期因應政府外交需求，設立多語言系所，如今已與全球超過500所大學建立關係。

李蔡彥（左）與同為政大校友的社長于趾琴就AI技術在教育與媒體的應用、新聞人才的培...
李蔡彥（左）與同為政大校友的社長于趾琴就AI技術在教育與媒體的應用、新聞人才的培育困境等議題進行了討論。（記者朱敏梓／攝影）

作為政大首位出身資訊學院、具有科技背景的校長，李蔡彥致力推動人工智慧與跨領域教學融合。他指出，AI技術持續快速發展，唯有先理解其特性，方能有效運用。政大已將AI教育普及化，通識課程納入AI內容，校內還開設了超過百門AI相關課程。他還強調，學生需經歷「懂AI、用AI、幫AI、駕AI」四階段學習歷程，並指出AI發展不應脫離人文視角，唯有人文與科技融合，方能達成真正的永續創新。

作為新聞系出身的資深媒體人，于趾琴分享世界日報在AI應用上的最新實驗，包括圖像生成、標題輔助生成與重點提煉等，以提升新聞效率與品質。她認為，AI應成為新聞人的輔助工具，而非取代者；專業判斷與人性關懷，仍是新聞的核心。

國立政治大學校長李蔡彥（左）向世界日報社長于趾琴贈送禮物。（記者朱敏梓／攝影）
國立政治大學校長李蔡彥（左）向世界日報社長于趾琴贈送禮物。（記者朱敏梓／攝影）

針對新聞教育挑戰，政大傳播學院廣告系特聘教授陳憶寧指出，新聞系招生人數銳減，新聞專業日益邊緣化。于趾琴表示，在當前媒體環境下，學生考量未來就業發展，加上媒體記者有時被「汙名化」，可能影響學生選擇新聞志業的意願。作為從業近40年的資深新聞人，于趾琴認為，新聞訓練讓她能迅速掌握社會脈動、整合資訊並有效溝通，這些能力在各行各業皆具高度適用性。

李蔡彥也補充，近期有一位旅居美國、經營餐飲事業的政大新聞系校友魏明光，因感念母校培育之恩，特別捐資支持新聞教育，期盼藉此鼓勵更多青年學子投身傳播領域。

會談中，雙方也回顧了世界日報在北美中文媒體中的角色與影響力。作為全美中文報紙發行量最大者，世界日報致力服務在地華人，提供資訊、連結鄉情、守護文化根脈。2026年是世界日報創刊50周年，未來也將持續承擔華文傳播與跨文化交流的重要使命。

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