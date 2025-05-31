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中英2公民 涉美技術走私與跨州跟蹤被訴

【洛杉磯訊】
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一名中國和一名英國公民被控跟蹤他人以及走私敏感技術至中國。（示意圖，取自Pexels）
一名中國和一名英國公民被控跟蹤他人以及走私敏感技術至中國。（示意圖，取自Pexels）

美國司法部30日發布消息，一名中國公民和一名持有美國綠卡的英國公民，分別被控跨州跟蹤一位中國政府批評者以及走私美國敏感技術至中國。

根據司法部，兩名被告分別是43歲的中國公民崔廣海（Cui Guanghai，音譯）以及63歲的英國公民米勒（John Miller）。針對二人的兩類指控分別在洛杉磯聯邦法院以及威州密爾瓦基（Milwaukee）聯邦法院進行。

根據法庭文件，自2023年10月，崔廣海和米勒指使美國境內的兩人用計阻止受害人抗議習近平主席在2023年11月參加亞太經貿論壇（APEC）會議。受害人曾公開反對中國共產黨以及習近平主席的政策。另崔廣海和米勒不知道的是，他們指使的那兩人正是美國聯邦調查局（FBI）的調查人員，聽從FBI行事。

美國聯邦檢察官Bill Essayli說，「控訴書顯示，受害人因為批評了中國政府及主席就被那名中國公民被告針對。我們辦公室將努力將在美國領土上從事犯罪的外國人繩之以法。」

在亞太經貿論壇峰會開始前的幾周，崔廣海和米勒計畫並合作實施了跨州行動，監視受害人。包括在其車上安裝監視器，損壞受害人的汽車輪胎、以及購買並摧毀受害人創作的兩座描述習近平和夫人的藝術雕像。2025年春季，兩人又支付給兩名FBI臥底探員，破壞受害人公開展示新雕像的計畫。

在威州密爾瓦基聯邦法院，兩人還被指控走私美國敏感技術。根據法庭文件，崔廣海和米勒自2023年11月，索取、購買美國國防文件，包括導彈、空中防衛雷達、無人機以及帶有啟動密鑰的加密裝置，試圖將這些走私至中國。他們與另兩人合謀，將這些裝置偽裝在攪拌機、小電子設備以及發動機中，將它們運往香港。崔廣海和米勒使用電匯支付了1萬美元訂金至一個美國銀行帳戶，通過美國境內快遞公司運輸。

如果罪名成立，兩人分別獲得的最高刑罰包括：合謀罪五年監禁；跨州跟蹤五年監禁；違反美國「武器出口控制法」20年監禁；走私罪10年監禁。

崔廣海和米勒日前在塞爾維亞（Serbian）被捕，目前美方正在與塞爾維亞政府溝通將兩人引渡回美。

習近平 FBI 司法部

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